Угрозы распространения пожара на населенные пункты Луганщины на данный момент нет - ГСЧС

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что угроза распространения пожара на населенные пункты Луганщины на данный момент отсутствует.



Об этом он сказал во время брифинга на Луганщине, который транслировали в прямом эфире на странице Офиса Президента в Facebook.



"На сегодняшний день угроза населенным пунктам отсутствует. Работает пожарная авиация. Я думаю, что со своими задачами мы справимся в ближайшее время", - отметил Чечеткин.



Как сообщал Укринформ, 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха произошло распространение пожара на село Смоляниново Новоайдарского района. Также продолжается ликвидация пожара недалеко от села Капитаново, площадь которого составляет около 40 га.



Ранее сообщалось о 4 погибших и 9 госпитализированных. На брифинге Президент Зеленский сказал о пяти погибших, но эти данные, по его словам, не окончательные. Эвакуированы 27 человек, из них 22 детей.



По предварительным оценкам, выгорело около 5 тыс. га леса. Вследствие пожара уничтожены огнем 23 дома, еще 59 повреждены.



К тушению привлечены 1 тыс. 125 человек и 201 единица техники.



Полиция открыла уголовное производство по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

