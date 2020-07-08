Лучшие онлайн казино Украины в 2020 году

В 2020 году популярные онлайн казино Украины предлагают своим пользователям лучшие игровые автоматы на сайтах с мобильными версиями, бонусные программы и широкий ассортимент игрового оборудования от известных разработчиков (с обзорами). Также клиентам предоставляется возможностью играть на реальные деньги с множеством вариантов ввода и вывода средств.

На сайте Top-Casino регулярно обновляется ТОП казино Украины, которые клиенты и эксперты характеризуют как честные заведения с быстрым выводом денег и щедрыми вознаграждениями, интересными слотами и качественной поддержкой. Поскольку ситуация на азартном рынке постоянно меняется , то же самое происходит и с отзывами. Конечно же, это влияет на позиции казино в рейтинге, следить за которыми клиенты могут в режиме онлайн.

Рейтинг онлайн казино на гривны по версии сайта TOP-CASINO

Аналитики ресурса Top-Casino считают, что самое лучшее онлайн казино на деньги на сегодняшний день - Rox Casino. Размер вейджера (количества ставок, которые необходимо совершить для того, чтобы получить возможность вывести бонусные средства) здесь составляет x35. Такой же вейджер мы видим и у Pin-Up Casino, и у казино Эльдорадо. Это приемлемое значение, учитывая, что ряд площадок, предназначенных для игры на реальные деньги (например, Пари Матч Украина), заявляют вейджер x40 и больше. Справедливости ради отметим, что существенно меньшие значения вейджера предлагают Золото Лото (x30), JoyCasino (x20) и СлотоКинг (x14).





В качестве приветственного бонуса Rox Casino предлагает своим игрокам 100% на первый депозит и 200 фриспинов, либо 150% на депозит и 100 бесплатных спинов, либо 200% и 75FS. Играть в казино можно только после регистрации на сайте (в том числе и через любую социальную сеть). Клиентам предлагаются слоты, настольные игры, live-казино, VIP-Casino и рулетка.

Второе место в рейтинге занимает Пин Ап Казино. Это хорошо проработанная игровая площадка с лицензионным ПО и минимальными депозитами. За пополнение счета предусмотрена система бонусов. При пополнении на сумму в эквиваленте 1000 руб. клиент получает 100% этой суммы на бонусный счет + 250 бесплатных спинов. При повторном аналогичном пополнении ему начисляется 75% от этой суммы, а в третий раз – снова 100 %. В ассортименте казино представлены как традиционные слоты, так и новинки, а также карточные игры и рулетки. Организуются турниры с привлекательными призовыми фондами (порядка 4000 евро). В правилах турнира указываются:

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дополнительная информация.

Кроме того, функционал Pin-Up Casino дает возможность клиентам делать ставки на спорт, V-спорт и киберспорт, играть в TV-игры, общаться с Live-дилерами, получать свежие новости из мира гэмблинга.

На третьем месте рейтинга интернет казино на гривны по версии портала находится Parimatch Casino. Чтобы получить возможность выводить средства, нужно сделать не менее 40 ставок. Впрочем, благодаря продуманному щедрому приветственному бонусу в 111 % с дополнением в 77 фриспинов и отличной подборке игровых автоматов, сделать это не составит труда. Зарегистрироваться можно через e-mail, телефон или любую соцсеть. В ассортименте казино – проверенные и новые игры. Игроки имеют возможность в режиме реального времени следить за топом по выплатам. Публикуется ник игрока, сумма выигрыша в гривнах и игра, в которой он добился успеха. Дополнительные "плюшки" предлагаются игрокам, которые подпишутся на новостные рассылки сайта.

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