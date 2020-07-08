Рада может провести внеочередное заседание 14 июля - нардеп

Народные депутаты начали процедуру сбора подписей за проведение внеочередного заседания Верховной Рады во вторник, заявил член фракции "Слуга народа" Александр Качура.



"Во вторник, 14 июля, Верховная Рада планирует собраться на внеочередное пленарное заседание. Уже начали собирать подписи среди депутатов. На повестке дня шесть законопроектов", - написал Качура в своём Telegram-канале в среду.



Депутат опубликовал перечень законопроектов, которые предлагают рассмотреть на внеочередном заседании.



Первым пунктом повестки дня парламентариям предлагается сократить сроки подачи правок и предложений к правительственному законопроекту №3658 "Об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников".



Помимо этого, депутатам рекомендуется рассмотреть изменения в закон "О лекарственных средствах" в части осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами, инициативу о дополнительной финансовой поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" в связи с пандемией коронавируса. Также депутатам перелагается рассмотреть законопроект о повышении стипендии и ежегодной помощи для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.



Пятым пунктом повестки дня внеочередного заседания определено законопроект об изменениях в налоговый кодекс о функционировании электронного и упрощении работы ФОПов. Последней предложенной к голосованию инициативой стал проект закона о способствовании развитию физкультуры и спорта.

