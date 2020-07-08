Двукратный чемпион мира официально вернулся в Формулу-1

Команда Формулы-1 "Рено" подписала контракт с испанским гонщиком Фернандо Алонсо.



Об этом сообщил Instagram-аккаунт Ф-1.



Соглашение с пилотом начнет действовать с сезона-2021. Напарником 38-летнего Алонсо будет Эстебан Окон.



Алонсо покинул Формулу-1 в конце 2018 года, после чего стал чемпионом мира по гонкам на выносливость, выиграл марафон в Дайтоне, а также во второй раз победил на "24 часах Ле-Мана".



Именно в составе "Рено" испанец дважды стал чемпионом Ф-1 - в 2005-м и 2006-м годах. Также он является трехкратным вице-чемпионом серии (2010, 2012, 2013).



Помимо французской команды, пилот представлял "Феррари" и "Макларен". Всего на его счету 314 этапов, 32 победы и 97 подиумов.

