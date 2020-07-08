Обвинение отказалось от меры пресечения для Порошенко

Прокуроры отказались от меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила завершить досудебное расследование по делу о назначении первым заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.



В связи с завершением расследования избирать меру пресечения Порошенко не нужно.



По словам прокурора, продолжение рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения является нецелесообразным.



При этом Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 10 октября сроки предварительного расследования по данному делу.

