Обвинение отказалось от меры пресечения для Порошенко

Обвинение отказалось от меры пресечения для Порошенко

Прокуроры отказались от меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила завершить досудебное расследование по делу о назначении первым заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В связи с завершением расследования избирать меру пресечения Порошенко не нужно.

По словам прокурора, продолжение рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения является нецелесообразным.

При этом Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 10 октября сроки предварительного расследования по данному делу.