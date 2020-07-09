Суд обязал Венедиктову открыть еще одно производство по "пленкам Ермака"

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора открыть еще одно уголовное производство, связанное с "пленками с братом Ермака".



Об этом сообщает юридическая компания "Миллер" на странице в Facebook.



"Печерский суд удовлетворил жалобу адвоката Найема Маси-Мустафы, поданную в интересах Гео Лероса, на бездействие уполномоченных лиц Офиса генерального прокурора относительно регистрации производства", - говорится в сообщении.



В компании объяснили, что ранее в интересах Лероса в ОГП подали заявление о совершении председателем Офиса президента Андреем Ермаком уголовного преступления – а именно заведомо ложного сообщения о преступлении.



Речь идет об обращении Ермака в СБУ относительно совершения уголовного преступления против него и Дениса Ермака, по которому служба безопасности открыла производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Однако, после этого, Офис генпрокурора не открыл производство по обращению нардепа. Поэтому Найем подал жалобу в суд.



Отмечается, что адвокат Лероса считает, что в действиях нардепа отсутствует состав преступления – мошенничество. Однако, по мнению Найема, Ермак своим обращением мог совершить преступление, которое заключается в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления.



Напомним, что 29 марта Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, человек предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

