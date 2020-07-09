Суд обязал Венедиктову открыть еще одно производство по "пленкам Ермака"

Суд обязал Венедиктову открыть еще одно производство по "пленкам Ермака"

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора открыть еще одно уголовное производство, связанное с "пленками с братом Ермака".

Об этом сообщает юридическая компания "Миллер" на странице в Facebook.

"Печерский суд удовлетворил жалобу адвоката Найема Маси-Мустафы, поданную в интересах Гео Лероса, на бездействие уполномоченных лиц Офиса генерального прокурора относительно регистрации производства", - говорится в сообщении.

В компании объяснили, что ранее в интересах Лероса в ОГП подали заявление о совершении председателем Офиса президента Андреем Ермаком уголовного преступления – а именно заведомо ложного сообщения о преступлении.

Речь идет об обращении Ермака в СБУ относительно совершения уголовного преступления против него и Дениса Ермака, по которому служба безопасности открыла производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Однако, после этого, Офис генпрокурора не открыл производство по обращению нардепа. Поэтому Найем подал жалобу в суд.

Отмечается, что адвокат Лероса считает, что в действиях нардепа отсутствует состав преступления – мошенничество. Однако, по мнению Найема, Ермак своим обращением мог совершить преступление, которое заключается в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления.

Напомним, что 29 марта Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, человек предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.