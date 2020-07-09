Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет по курсу 30 грн/$1 – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривны, которые сохранялся в стране последнее время, украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись".



"Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета (2019 года – ИФ). Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк (Национальный банк – ИФ). Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете", - сказал он на встрече с бизнесом Черновицкой области в среду.



По мнению Зеленского, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы Национального банка Украины.



Президент также указал, что вокруг хватает "людей, которые "помогают" Украине" и привел в качестве примера заявление экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой о том, что МВФ нужно не предоставлять поддержку Украине, пока не будет назначен независимый глава Нацбанка.



"Поэтому мы вас прекрасно понимаем, мы знаем, сколько из-за этого курса украинских предприятий просто закрылись, и всё остальное, и COVID-19… Выйдем из этой ситуации, всё стабилизируем, я в этом уверен", - подчеркнул Зеленский.

