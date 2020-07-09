В Крыму арестовали четверых исламистов группировки "Хизб ут-Тахрир"

Четверо задержанных в Крыму членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" арестованы до сентября, пятому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.



ФСБ России во вторник задержала в Крыму семь исламистов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* за пропаганду и вербовку. Из них три главаря и четыре рядовых активных участника.



В частности, в сообщении говорится, что четверым обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до первых чисел сентября, пятому, учитывая состояние здоровья и обстоятельства, связанные с условиями жизни его семьи, – домашний арест до 2 сентября.



"По данным следствия, указанные лица осуществляли организацию и участие в деятельности ячейки организации "Партия исламского освобождения" на территории Республики Крым… путем проведения конспиративных собраний членов данной террористической организации, скрытой антироссийской, антиконституционной деятельности в виде оправдания и пропаганды идей этой организации среди населения, склоняя жителей к участию в ее деятельности, воздействуя при этом на их религиозные чувства", - говорится в сообщении.



По данным суда, арестованные лица обвиняются в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, это преступление относится к категории особо тяжких. Санкция статьи по части 1 этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пожизненного, по части 2 - до 20 лет.

