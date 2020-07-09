Экономика Украины упала на 6%

Валовой внутренний продукт Украины в январе-мае сократился на 5,9%. Об этом говорится в обзоре министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. По данным Минэкономики, в мае большинство отраслей замедлили темпы падения на фоне смягчения карантинных ограничений.



В связи с этим в мае повысился индекс ожиданий деловой активности до 37 пунктов по сравнению с 29,9 в апреле. В то же время значение ниже 50 пунктов свидетельствует о достаточно пессимистических настроениях бизнеса.



Уменьшение общей экономической активности из-за COVID-19 способствовало ускорению падения сводного индекса производства товаров и услуг за январь-май до 7,3% по сравнению с 6,7% в январе-апреле.



Как сообщалось, в январе-марте 2020 года ВВП Украины упал на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом при предварительной оценке, обнародованные в середине мая, этот показатель составлял 1,5%.

