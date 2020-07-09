Южнокорейская полиция ведет поиски пропавшего без вести мэра Сеула

Мэр Сеула Пак Вон Сун объявлен пропавшим без вести, полиция ведет его поиск, сообщает в четверг агентство Associated Press.



В полицию с сообщением об исчезновении Пак Вон Суна обратилась его дочь.



В правительстве Сеульского столичного региона в свою очередь отметили, что мэр не явился в четверг на работу, отменены все запланированные встречи.



Пак Вон Сун занимает пост мэра столицы Южной Кореи с 2011 году. Он является активистом-правозащитников. Он также является учредителем ряда общественных и гражданских организаций.

