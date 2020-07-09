Южнокорейская полиция ведет поиски пропавшего без вести мэра Сеула

Южнокорейская полиция ведет поиски пропавшего без вести мэра Сеула

Мэр Сеула Пак Вон Сун объявлен пропавшим без вести, полиция ведет его поиск, сообщает в четверг агентство Associated Press.

В полицию с сообщением об исчезновении Пак Вон Суна обратилась его дочь.

В правительстве Сеульского столичного региона в свою очередь отметили, что мэр не явился в четверг на работу, отменены все запланированные встречи.

Пак Вон Сун занимает пост мэра столицы Южной Кореи с 2011 году. Он является активистом-правозащитников. Он также является учредителем ряда общественных и гражданских организаций.