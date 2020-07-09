Южнокорейская полиция ведет поиски пропавшего без вести мэра Сеула
Мэр Сеула Пак Вон Сун объявлен пропавшим без вести, полиция ведет его поиск, сообщает в четверг агентство Associated Press.
В полицию с сообщением об исчезновении Пак Вон Суна обратилась его дочь.
В правительстве Сеульского столичного региона в свою очередь отметили, что мэр не явился в четверг на работу, отменены все запланированные встречи.
Пак Вон Сун занимает пост мэра столицы Южной Кореи с 2011 году. Он является активистом-правозащитников. Он также является учредителем ряда общественных и гражданских организаций.
Источник: Интерфакс-Украина
14:59