Минфин потратил 54 млрд грн на COVID-19

Правительство по состоянию на 7 июля израсходовало 54,01 млрд грн из бюджетного фонда по противодействию коронавирусной эпидемии. Об этом в четверг, 9 июля, сообщило министерство финансов.



Непосредственно на меры предотвращения и борьбы с COVID-19 направлено 38,17 млрд грн, еще 11,48 млрд грн выделены Фонду соцстрахования и Фонду общеобязательного социального страхования на случай безработицы, которые выплачивают "карантинные" пособия.



На доплаты к зарплатам работникам, занятым в противодействии эпидемии COVID-19, направлено 2,7 млрд грн, и на денежную помощь по уходу за детьми потерявшим работу из-за карантина - 1,66 млрд грн.



Минфин также сообщил, что по его инициативе принято постановление Кабмина, которое раскрывает бенефициарных владельцев компаний, участвующих в закупках на деньги из фонда COVID-19. "Это ключевой механизм, позволяющий избежать или выявить злоупотребления", - пояснили в Минфине.

