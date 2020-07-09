Испытание веры "порохобратьев"

Сегодня очень трудный, можно даже сказать, судьбоносный день для всех порохобратьев и порохосестер. Их вера в непогрешимую сакральную святость Петра Алексеевича в деле создания мощной антипутинской коалиции и в другие постулаты учения Петра «армия, мова, вера» подверглась чудовищным испытаниям. В роли осквернителя учения выступил народный депутат Андрей Деркач, опять устроивший дискотеку с пленками. На этот раз все было гораздо хуже… Появился Путин.



«Темнейший» якобы дружелюбно говорил с Петром Алексеевичем после Дебальцево и Волновахи, а тот заискивающе смеялся и даже кокетничал с «тераном». Дважды в разговоре звучало слово «хер», которое, вне всякого сомнения, сближало собеседников. И самое страшное: автор мантры «остаточнепрощавай» сказал… Ну как бы это преподнести, чтобы не оскорбить чувства верующих в единство армии, мовы и веры… Короче, была не была: «Жму руку, поздравляю с Первым мая!». Это реально жестокий песец.



Буквально вчера в клубах красного дыма, сопровождаемый таинственным заклинанием «Ледокол, лидокаин, новокаин», пятый владыка Саурона сел в бронированный «Мерс» и вознесся на сияющие вершины мира. Где-то в Тибете. Он одержал абсолютную победу над жалкими, ничтожными пигмеями, пытавшимися заточить его в подземелье. Фарс, устроенный прислужниками Путина в Печерском суде, сделал лидера антипутинской коалиции только сильнее. Он наголову разбил их ничтожные обвинения и вышел к своим верным порохотрансгендерам еще сильнее, чем был ранее.



Давайте посмотрим результаты непредвзятой социологии, которые были опубликованы седьмого июля. Естественно, такое ответственное дело, как замер рейтинга у великого главнокомандующего, покрывшего себя неувядающей славой в Дебальцево и Иловайске, кому попало не поручишь. Поэтому всю работу выполняла компания «Социс», принадлежащая верному политтехнологу Порошенко, экс-депутату «БПП» Игорю Грыниву. Тут, знаете ли, нужна особая точность в замерах. И Грынив не подвел! Тысячи порохосестер с умилением узнали, что их «Ледокол» практически догоняет жалкое ничтожество – якобы президента Зеленского, чье существование они напрочь отвергают. У экс-комика пока 36,6%. Эту цифру придумал лично главный штабной проповедник порохо… ну вы поняли, «Кровавый Пастор» Александр Турчинов. Чтобы смешнее было. Зеленский же постоянно всем желал, чтобы было «36,6». Теперь у него не 73 процента, а температура тела среднестатистического украинца. Смешно.



Самое страшное началось 9 июля, когда состоялась пресс-конференция Деркача. На глазах стало убывать количество тех, кто сохранил свою веру как в соцопросы Грынива, так и в непогрешимость Порошенко. Фактически Петр Алексеевич даже в глазах порохоботов стал зрадныком: хихикал с Путиным и жал ему руку. А тот ему так снисходительно – «обнимаю». Обнимашки с тираном?!

Вполне логично, что наметившийся массовый переток выгоден партии Медведчука. Ведь за Зеленского голосовали, поскольку он обещал «прекратить войну». Война идет такая же, как при Порошенко, работа в Минской контактной группе провалена, переговоры в «нормандском формате» зашли в тупик. Об этом прямо заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак

А у Петра Алексеевича 20,9 процента. Почти очко! Надо отметить, что Грынив, несмотря на сумасшедшие деньги, заплаченные ему как проститутке от социологии, попытался занизить истинное величие Гетьмана. Он мотивировал это тем, что нельзя вот так сразу, от балды, малевать свыше двадцати процентов. Могут не поверить. Александр Валентинович в лицо рассмеялся нестойкому адепту учения о непогрешимости Петра и исправил 15 процентов на двадцать пять. После длительной дискуссии, в ходе которой Турчинов примерно четыре раза послал Грынива в темное царство Путина, сошлись на очке. Чтобы все видели: «Ледокол», пыхтя шоколадным электоральным двигателем, уверенно настигает в красивом прыжке зеленое недоразумение. Остальные потенциальные кандидаты как бы выбыли из гонки. У Юрия Бойко из «Оппозиционной платформы» всего 15%, далее практически с идентичными результатами волокутся Смешко («Сила и честь», по всей видимости, честь Мендель) и Тимошенко. На них можно смело ставить крест – всего семь процентов.«Надо, чтобы даже самые тупые поняли: определились лидеры президентской гонки… У Петра постоянно растет, а у Зеленского падает», – поучал Грынива «Кровавый Пастор». Тот зажимал разбитый нос и согласно кивал головой. Ничего не подумайте. Он нос случайно разбил. Просто в офисе «ПЕС» все перегородки стеклянные. А Игорь слегка принял в честь завершения судьбоносного опроса. Короче, в...ся в стекло с разгону.Примерно такая же «электоральная картина» была нарисована Грынивым и Турчиновым при составлении рейтинга политических партий. «Слуге народа» сразу нарисовали «минус десять» – 26,6%. «Европейской солидарности» слегка накинули сверху. Ну ее поддерживают лучшие представители нации – Маруся Зверобой, какие-то ветераны АТО, опять же Ирина Геращенко. Проконсультировались по этому поводу с верховным предводителем. Тот не возражал. Сошлись на цифре 21,3%. Опять наметилась лидирующая пара, поскольку «Оппозиционная платформа» Бойко–Медведчука занимает третью позицию – 18,6%, «Батькивщина» – 7,3%.Окончательные цифры скрепили кровью из носа Грынива и опубликовали. Все, конечно, поржали. Даже «разумковцы», плотно сидящие на грантах, вынуждены были дать «Оппозиционной платформе» 21,8%. А тут Петя становится чуть ли не лидером электоральной гонки во всех номинациях. С антирейтингом примерно в семьдесят процентов.Самое страшное началось 9 июля, когда состоялась пресс-конференция Деркача. На глазах стало убывать количество тех, кто сохранил свою веру как в соцопросы Грынива, так и в непогрешимость Порошенко. Фактически Петр Алексеевич даже в глазах порохоботов стал зрадныком: хихикал с Путиным и жал ему руку. А тот ему так снисходительно – «обнимаю». Обнимашки с тираном?! Да это же невозможно! Оказалось, что возможно.Поэтому с Порошенко остаются самые стойкие. Те, кто верят, что разговор с Путиным был сфабрикован на «нейрокомпьютере». Или его просто не было. Ситуация очень похожа на случай в Техасе.Один дальнобойщик-дедуган (но, с…ка, бодрый) похитил примерно 80 исследователей НЛО, чтобы анально их исследовать, будучи замаскированным под инопланетянина. Он оборудовал у себя в трейлере специальную студию. Типа инопланетный корабль. Смастерил из подручных средств всякие инструменты внеземного вида, предназначенные для проникновения в скрытые полости уфологов. Сам затейник наряжался в скафандр, накачивал свои жертвы наркотиками и приступал к анальным исследованиям.Все было проделано настолько талантливо, что ни у кого из похищенных инопланетянином не возникало даже тени сомнения в подлинности происходящего: космический корабль, странный свет, мужик в скафандре и странные ощущения в анусе.Была зафиксирована вспышка похищений людей инопланетянами в легендарной «Зоне 51». Все документально зафиксировано исследователями. Десятки интервью с похищенными для опытов людьми. Они подробно описывали внутренности летающей тарелки, но как-то путано характеризовали опыты, в которых участвовали. Где-то на уровне подсознания они понимали, что их банально имеют в зад, однако озвучить данное предположение не решались. Слишком уж был интересный и необычный антураж, который выходил на первый план, затмевая собой дискомфортные ощущения в анусе.Примерно аналогичные процессы происходят сегодня в секте порохосестер и порохобратьев. Многие начинают видеть декорации «трейлера», понимать, что «инопланетянин» проводит над ними не совсем корректные опыты. Грубо говоря, лупит прямо в… под видом дороги в Европейский Союз и НАТО. В результате пойдет переток электората.Опять же вполне очевидно, что в «Оппозиционную платформу» порохотрансы не пойдут. В этом случае речь идет об адекватных людях, которых достали сектанты-активисты, беспредел «парамилитарных формирований», которые готовят переворот на осень. Не пойдут и патриоты – «соросята», сосущие только у строго определенных Госдепом личностей.Образовался мощный разрыв электорального поля. С одной стороны – тотальное разочарование в Зеленском, который стал лайт-версией Порошенко. С другой – образ «великого Гетьмана» с треском распался после публикаций разговора с Путиным. Партия «ПЕС» летит в пропасть. Вместе со «слугами».Вполне логично, что наметившийся массовый переток выгоден партии Медведчука. Ведь за Зеленского голосовали, поскольку он обещал «прекратить войну». Война идет такая же, как при Порошенко, работа в Минской контактной группе провалена, переговоры в «нормандском формате» зашли в тупик. Об этом прямо заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Поэтому Зеленский и его «слуги» больше не ассоциируются с ожиданиями мира. В теме мирного урегулирования действует только Медведчук, который организовал межпарламентских диалог депутатов из Украины, России, Германии и Франции – ключевых стран «нормандского формата». Все, больше никого. Порошенко, Тимошенко и тот же Смешко представляют собой «партию войны». У них нет выбора, поскольку так постановил «вашингтонский обком». Остается партия Медведчука, которая выигрывает от этой ситуации. И не забывайте про МВФ, поскольку большинство населения уже выступает против продолжения сотрудничества с этой организацией. Пенсионеры еще надеются, что хотя бы партия Медведчука защитит их от программы «старикам здесь не место», проводимой Фондом. Никто же не хочет умирать на помойке.