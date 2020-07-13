Третий случай излечения от ВИЧ в истории официально зафиксирован

От вируса избавился 36-летний пациент из Бразилии. Правда, эксперты оговариваются: для окончательных выводов еще требуется провести дополнительные анализы. Известно, что пациент прошел курс агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов в сочетании с никотинамидом.



Эта смесь позволила снизить уровень вирусных частиц в крови до не выявляемых показателей. В марте прошлого года он прекратил терапию, и с тех пор ВИЧ в его крови не обнаруживался. Как правило, отказ от антиретровирусной терапии дает повышение концентрации вируса в крови за несколько недель.



Помимо отсутствия вируса в крови, у бразильского пациента отмечалось резкое сокращение объемов антител к ВИЧ. Это свидетельствует о том, что в лимфоузлах и кишечнике инфицированных клеток не было. Напомним: ранее избавиться от вируса удавалось двоим пациентам, перенесшим пересадку костного мозга в рамках противораковой терапии.

