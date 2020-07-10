Пандемия COVID-19: спецкомиссия оценит действия ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения создает независимую группу экспертов, которая изучит ее действия, а также меры, принимаемые другими государствами в ответ на пандемию коронавируса COVID-19. Об этом сообщил в четверг, 9 июля, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время виртуальной встречи с представителями организации в 194 странах мира.



По его словам, возглавить группу уже согласились бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и экс-президент Либерии Эллен Джонсон Серлиф. А мандат комиссии будет разработан по согласованию с государствами-членами ВОЗ.



Ожидается, что промежуточный доклад комиссия подготовит и представит ко встрече министров здравоохранения стран, входящих в ВОЗ, которая должна состояться в ноябре.



"Это не будет стандартный отчет, чтобы поставить галочку, а затем положить на полку собирать пыль. Это то, к чему мы отнесемся со всей серьезностью", – звверил Гебрейесус.



Как известно, деятельность ВОЗ на этапе начала пандемии подвергается серьезной международной критике. Президент США Дональд Трамп, объявивший 7 июля о том, что его страна через год официально выходит из ВОЗ, неоднократно заявлял, что организация была слишком дружественно настроена по отношению к Китаю. ВОЗ отвергает эту критику.



Напомним, количество пациентов с COVID-19 в мире превысило 12 млн. Умерли более 550 тысяч пациентов. Выздоровели с начала пандемии свыше 7 млн человек.

