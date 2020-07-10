Стало известно, какие сериалы снимет "Квартал 95" для канала Ахметова

"Страна" узнала, какова тематика и продолжительность сериалов, которые студия "Квартал 95" снимет для телеканала "Украина".



По жанру это будут лирические комедии про любовь. А по формату - мини-сериалы, каждый по четыре серии. Об этом в комментарии "Стране" рассказал директор "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко.



"Все четыре истории – лирические комедии, где есть Он, Она, Любовь и самые неожиданные преграды на пути к счастью. Все четыре проекта – мини-сериалы по четыре серии каждый для показа выходного дня, т.е. на данный момент речь идет о 16 эпизодах", - уточнил Евгений Бондаренко.



На днях в Киеве уже начались съемки четырехсерийной комедии "18-летний олигарх". По сюжету, главный герой сериала - 45-летний олигарх, жизнь которого рушится после того, как он узнает об измене жены и серьёзных проблемах со здоровьем. Тогда он решает передать свою компанию и имущество наследнице - внебрачной 18-летней дочери. Правда, он ее никогда не видел. А его дочь, как оказалось, живет в глуши, в маленьком селе. У главного героя есть месяц, чтобы установить контакт с наследницей и не дать бизнесу попасть в чужие руки.



Более детальные подробности сюжета и названия остальных трех сериалов ни в "Квартале", ни на канале "Украина" пока не раскрывают.



Бондаренко также добавил, что канал «Украина» активно расширяет жанровую линейку сериалов: "Мы уходим от длинных мелодрам, экспериментируем с детективами, криминалом, процедуралами. Среди прочего, каналу очень интересны лирические, романтические комедии, а у «Квартала 95» здесь достаточно опыта и профессиональной экспертизы. Вот, на 2020-й этапе договорились о производстве четырех таких историй", - отметил директор "Медиа Группы Украина".



В прошлом году "Квартал 95" уже дебютировал в эфире канала "Украина" с комедийным мини-сериалом "Семья на год". Премьера прошла успешно: по словам Евгения Бондаренко, доля смотрения по коммерческой аудитории составила 17%, а по широкой аудитории – более 20%.



"По рейтинговым показателям, сериал вошел в топ-3 мини-сериалов канала «Украина» за 2019-й год. Нет ничего удивительного в том, что канал захотел продолжить это сотрудничество в нынешнем году. Правда, из-за карантина даты несколько сместились", - рассказал "Стране" Евгений Бондаренко.

