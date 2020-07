О справедливости и свободе дискуссий

В Harpers Magazine появилось открытое письмо, которое осуждает цензуру и публичное осуждение на фоне протестов Black Lives Matter. Под ним оставили подпись более 150 известных деятелей науки и культуры: писательница Джоан Роулинг, лингвист и философ Ноам Хомский, политолог Фрэнсис Фукуяма, журналисты крупных изданий.

Для наших учреждений культуры наступило время испытаний. На фоне мощных протестов, участники которых выступают за расовую и социальную справедливость, выдвигаются запоздалые требования провести реформу органов полиции, а также звучат более широкие призывы к усилению равенства и единения нашего общества, в частности в области высшего образования, журналистики, благотворительной и меценатской деятельности и искусства. Но в этот необходимый час расплаты высветился новый набор моральных установок и политических обязательств, которые, как правило, ослабляют наши правила открытых дебатов и терпимости к различиям в пользу соответствия идеологических установок. Приветствуя первое из этих явлений, мы выступаем против второго. Во всем мире крепнут антилиберальные силы, и они нашли могущественного союзника в лице Дональда Трампа, который представляет собой реальную угрозу демократии. Но нельзя допустить, чтобы сопротивление превратилось в собственную разновидность догмы или принуждения, которую уже используют в своих целях демагоги правого толка. Демократического Я, к которому мы стремимся, можно достичь только в том случае, если мы выступим против атмосферы нетерпимости, создаваемой представителями всех сторон.



Свободный обмен информацией и идеями, источник жизненной силы либерального общества, с каждым днем становится все более ограниченным. Хотя мы привыкли ожидать этого от радикальных правых, цензура распространяется более широко и в нашей культуре: нетерпимость к противоположным взглядам, привычка подвергать общественному порицанию и остракизму, а также склонность растворять сложные политические вопросы в ослепляющей самоуверенности. Мы признаем ценность здравых, жестких и даже язвительных ответных высказываний со всех сторон. Но сейчас слишком часто можно услышать призывы к незамедлительному и суровому возмездию в ответ на предполагаемые нарушения принципов свободы слова и мысли. Еще большую тревогу вызывает то, что институциональные лидеры, движимые паническим стремлением устранить негативные последствия, вместо проведения продуманных реформ прибегают к поспешным и несоразмерным наказаниям. Редакторов увольняют за публикацию провокационных и вызывающих полемику статей. Книги изымают за якобы отсутствие достоверности. Журналистам запрещают писать на определенные темы.



Деятельность преподавателей расследуют за цитирование литературных произведений на занятиях. Ученого увольняют за распространение материалов рецензируемого научного исследования. А руководителей организаций отстраняют от работы за то, что порой является просто оплошностью. Каковы бы ни были доводы в каждом конкретном случае, результатом было неуклонное сужение границ того, что можно говорить, не подвергая себя опасности в виде карательных мер. Мы уже расплачиваемся за это тем, что растет нежелание рисковать среди писателей, художников и журналистов, которые опасаются за свою жизнь, если они отступят от единой позиции или даже просто не проявят достаточного рвения для достижения согласия.



Эта удушливая атмосфера в конечном счете негативно скажется на воплощении самых важных идей и на достижении самых важных целей нашего времени. Ограничение на проведение дискуссий — будь то со стороны репрессивного правительства или нетерпимого общества — неизменно наносит ущерб тем, кто не наделен властью, и делает всех менее способными к участию в демократических процессах. Дурные идеи развенчивают не попытками заглушить их или избавиться от них, а с помощью разоблачения, споров и убеждения. Мы отвергаем и считаем ошибкой попытки выбирать между справедливостью и свободой, которые не могут существовать друг без друга. Нам как писателям и журналистам нужна культура, которая оставляет нам возможность экспериментировать, рисковать и даже совершать ошибки. Мы должны сохранить возможность выражать на дружелюбной основе обоснованное несогласие без тяжелых профессиональных последствий. Если мы не будем защищать именно то, от чего зависит наша работа, нам не следует рассчитывать на то, что вместо нас это будут защищать общественность или государство.



Эллиот Акерман

Саладин Амбар, Университет Рутгера

Мартин Эмис

Энн Эпплбаум

Мари Арана, журналист, писатель



Маргарет Этвуд

Лжон Бэнвилл

Миа Бэй, историк

Луис Бэгли, писатель

Роджер Берковиц, Бард-колледж

Пол Берман, писатель

Реджинальд Дуэйн Бетс, поэт

Нил Блэр, литературный агент



Дэвид Блайт, Йельский университет

Дженнифер Финни Бойлэн, писатель

Дэвид Бромвич

Дэвид Брукс, обозреватель

Иэн Бурума, Бард-колледж

Лиа Капрентер

Ноам Хомский, МТИ (почетный профессор)

Николас Христакис, Йельский университет

Роджер Коэн, журналист, писатель



Фрэнсис Кук, дипломат (отстав.)

Друцилла Корнелл, основатель проекта, uBuntu Project

Камель Дауд

Меган Даум, писатель, журналист

Джералд Эрли, Университет Вашингтона в Сент-Луисе

Джеффри Евгенидис, писатель

Декстер Филкинс

Федерико Финкельстейн, Новая школа

Кэйтлин Флэнаган

Ричард Форд, Школа права Стэнфордского университета

Кмеле Фостер

Дэвид Фрум, журналист

Фрэнсис Фукуяма, Стэнфордский университет

Атул Гаванде, Гарвардский университет

Тодд Гитлин, Колумбийский университет

Ким Гаттас

Малкольм Глэдуэлл

Мишел Голдберг, обозреватель

Ребекка Голдстайн, писатель

Энтони Графтон, Принстонский университет

Дэвид Гринберг, Университет Рутгера

Линда Гринхаус

Ринне Грофф, сценарист

Сара Хайдер, активист

Джонатан Хайдт, NYU-Stern

Роя Акакян, журналист, писатель

Шади Хамид, Брукингский институт Джит Хир, журнал The Nation



Кэти Херцог, ведущая подкаста



Сюзанна Хешл, Дартмутский колледж

Адам Хохшильд, писатель

Арли Рассел Хохшильд, писатель

Эва Хофман, писатель

Колман Хьюс, писатель/Манхэттенский институт

Хуссейн Ибиш, Институт государств Персидского залива

Майкл Игнатьев

Заид Джилани, журналист

Билл Джонс, New York Live Arts

Уэнди Каминер, писатель

Мэттью Карп, Принстонский университет

Гарри Каспаров, организация «Возобновить демократию»

Дэниел Кельман, писатель

Рэндалл Кеннеди

Халед Халифа, писатель

Параг Кханна, писатель

Лора Кипнис, Северо-Западный университет

Франсес Кислинг, Центр здоровья, этики и социальной политики

Энрике Краузе, историк

Энтони Кронман, Йельский университет

Джой Ладин, Иешива-университет

Николас Леманн, Колумбийский университет

Марк Лилла, Колумбийский университет

Сьюзи Линфилд, Нью-йоркский университет

Дэймон Линкер, писатель

Далия Литвик, журнал Slate

Стивен Люкс, Нью-йоркский университет

Джон Макартур, издатель, писатель Сьюзан Мадрак, журналист

Фиби Мальц Бови, писатель, журналист

Грейл Маркус

Уинтон Марсалис, Джазовый Линкольн-центр

Кати Мартон, писатель, журналист

Дебра Машек, преподаватель

Дейдра Макклоски, Университет Иллинойса в Чикаго

Джон Макуортер, Колумбийский университет

Удай Мехта, Городской университет Нью-Йорка

Эндрю Моравчик, Принстонский университет

Яша Мунк

Сэмюэль Мойн, Йельский университет

Мира Нанда, писатель и преподаватель

Кэри Нельсон, Университет Иллинойса в Урбана-Шампейне

Оливия Нуцци, Журнал New York Magazine

Марк Оппенгеймер, Йельский университет

Даэл Орландерсмит, писатель/актриса

Лдордж Пакер

Нелл Ирвин Пейнтер, Принстонский университет (почетн. проф.)

Грег Пардло, Университет Рутгера

— Кэмден

Орландо Паттерсон, Гарвардский университет

Стивен Пинкер, Гарвардский университет

Летти Коттин Погребин

Ката Поллитт, поэт, публицист

Клэр Бонд Поттер, Новая школа

Тофик Рахим, Фонд «Новая Америка»

Зиа Хайдер Рахман, писатель

Дженнифер Ратнер-Розенгаген, Университет Висконсина

Джонатан Раух, Брукингский институт/Журнал «Атлантик»

Нил Робертс, политолог

Мелвин Роджерс, Университет Брауна

Кэт Розенфилд, писатель

Лоретта Росс, Смит Колледж

Дж. К. Роулинг

Салман Рушди, Университет Нью-Йорка

Карим Саджапур, Фонд Карнеги

Дэрил Майкл Скотт, Говардский университет

Дайана Сенечал, преподаватель, писатель

Дженнифер Сениор, обозреватель

Джудит Шулевиц, журналист

Джесси Сингал, журналист

Энн-Мари Слотер

Эндрю Соломон, писатель

Дебора Соломон, критик, биограф Эллисон Стэнгер, Колледж Миддлбери

Пол Старр, журнал American Prospect/Принстонский университет

Уэнделл Стивенсон, журналист, писатель

Глория Стайнем, журналист, активист

Надин Строссен, Ною-йоркская юридическая школа

Рональд Салливан-мл., Гарвардская школа права

Киан Таджбахш, Колумбийский университет

Зефир Теашу, Университет Фордхэма

Синтия Такер, Университет Южной Алабамы

Аданер Усмани, Гарвардский университет

Хлои Валдари

Лусия Мартинес Вальдивиа, Рид-колледж

Хелен Вендлер, Гарвардский университет

Джуди Уолцер

Майкл Уолцер

Эрик Вашингтон, историк

Кэролайн Уэбер, историк

Рэнди Уайнгартен, Американская федерация учителей

Бари Уайсс

Шон Виленц, Принстонский университет

Гарри Уиллс

Томас Чаттертон Уильямс, писатель

Роберт Уорт, журналист, писатель

Молли Уортен, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл

Мэттью Иглесиас

Эмили Йоффе, журналист

Кэти Янг, журналист

Фарид Закария



Источник: Harpers Magazine