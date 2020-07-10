Семь областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

По состоянию на 10 июля семь регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.



Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.



Согласно данным Минздрава, пока что не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.



Данные относительно определенных критериев из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.



Как отмечают в Минздраве, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность койко-мест в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.



Усиление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона либо отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиления противоэпидемических мер согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Минздрава.



Как сообщал Укринформ, по состоянию на 10 июля в Украине зарегистрировано 52 043 случая COVID-19, за сутки - 819 новых случаев.

