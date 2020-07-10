Каждое четвертое заведение в Киеве нарушает карантин - Кличко

В Киеве за последние несколько дней проверили более 430 объектов и составили 107 протоколов на заведения и предприятия, которые не соблюдают регламентов работы.



Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает корреспондент Укринформа.



"В Киеве продолжаются проверки заведений и предприятий на соблюдение ими регламентов работы. Патрули, в состав которых входят сотрудники Госпродпотребслужбы, представители полиции и Муниципальной охраны проверяют рестораны, торговые центры и магазины и столичные рынки. Также эти группы получают информацию от жителей города, которые сообщают о нарушениях", - рассказал Кличко.



По его словам, только за последние несколько дней проверили более 430 объектов и составили 107 протоколов.



"То есть, каждое четвертое заведение в городе нарушает правила, а потом люди спрашивают, откуда у нас такая высокая заболеваемость коронавирусом", - сказал Кличко.



Как сообщалось, по состоянию на 10 июля в Украине лабораторно подтверждены 52 043 случая COVID-19, за сутки - 819 новых.



В Киеве за сутки коронавирус подтвердился еще у 118 человек.

