Офис генпрокурора завел четыре дела против Порошенко по обращению Коломойского

Офис генпрокурора завел четыре дела против Порошенко по обращению Коломойского

Офис генпрокурора, по обращению украинского олигарха Игоря Коломойского, открыл против экс-президента Петра Порошенко четыре новых уголовных дела. В частности, производства касаются отмывания денег и препятствования работе "ПриватБанка".

Об этом в пятницу, 10 июля, рассказали адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков в ходе пресс-брифинга.

"При избрании меры пресечения Петру Порошенко (по делу о назначении Сергея Семочко в разведку - Ред.) прокуратура фактически отказалась поддерживать свои требования и поспешно заявила о завершении досудебного расследовании", - заявил Головань

По его словам, в тот же вечер генпрокурор Ирина Венедиктова выступила с "видосиком", в котором объяснила причины закрытия дела против Порошенко и рассказала о скором открытии новых производств против экс-президента "по заявлениям обычных людей, поступающих якобы со всей Украины".

"В тот же вечер по заявлению обычного человека по фамилии Коломойский Офисом генерального прокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко. Господин Коломойский выступил со стандартным набором - и, конечно, его заявления касаются "ПриватБанка": что якобы президент Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности "ПриватБанка", якобы Порошенко разглашал банковскую тайну "ПриватБанка", там и злоупотребление служебным положением, и даже легализация средств, полученных преступным путем", - перечислил Головань.

Напомним, недавно Венедиктова заявила, что в деле о назначении Семочко замглавы украинской разведкой недостаточно доказательств для объявления Порошенко о подозрении в совершении тяжкого преступления.