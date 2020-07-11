Зеленский обвинил Медведчука в финансировании из Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главу политического совета "Оппозиционной партии - За жизнь" Виктора Медведчука финансирует Россия. В ответ политсила потребовала от президента прекратить травлю партии.



Свое заявление Зеленский сделал во время рабочего визита на Волынь в разговоре с представителем "Нацкорпуса".



"Я уверен, что он (Медведчук - Ред.) действительно финансируется из Российской Федерации… Нужно, чтобы правоохранительные органы этим действительно подробно занимались. Я вас слышу, и я с вами в этом вопросе придерживаюсь одного мнения", - выразил Зеленский солидарность с представителем националистической партии, члены которой открыто избивают активистов "Партии Шария" и нападают на офисы "Оппозиционной платформы За жизнь".



После этого заявления в ОПЗЖ потребовали от президента прекратить подобные заявления в адрес лидеров "Оппоплатформы".



"Для президента Зеленского уже привычно плясать под дудку радикалов, выступать с ними с единым мнением, повторять их лозунги, копировать их политические позиции и ксенофобскую идеологию. Вместе с националистами он чертит "красные линии" на карте Украины, отказывается от диалога с Донецком и Луганском и срывает мирные переговоры. Он считает Победу над нацизмом "войной за чужие интересы", подписывается под политикой дискриминации русскоязычных украинских граждан. А в политике — выбирает репрессии и давление на политических оппонентов", - говорится в сообщении.



"Во время поездки на Волынь Владимир Зеленский, подыгрывая провокаторам, выступил с голословными обвинениями в адрес Виктора Медведчука. И пообещал националистам натравить правоохранительные органы. Вот такой неадекватный диалог представителя террористических формирований с Зеленским. У Зеленского нет претензий к тем, кто бросает гранаты в офис нашей партии, кто забивает недовольных битами, ему не интересно, кто финансирует эти банды в Украине. Его интересует наша политическая сила", - заявляет "Оппоплатформа".



В ОПЗЖ потребовали от Владимира Зеленского остановить политическое давление на партию и прекратить попытки дискредитации Виктора Медведчука.



"Эти попытки — бесполезны, а политические преследования – противозаконны. Очевидно, накануне местных выборов власть очень боится роста популярности и доверия к нашей политической силе", - говорится в обращении партии.

