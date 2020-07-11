Внеочередное пленарное заседание Рады состоится в понедельник

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента 13 июля в понедельник.



"В связи с требование президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады… созвать внеочередное пленарное заседание на .. 14:00 13 июля 2020года" – говорится распоряжении спикера парламента, обнародованном на сайте Рады в пятницу вечером.



Согласно документу в повестке дня внеочередного заседания - 14 вопросов.



Среди них - проект постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября 2020 года (№ 3809) и проекты законов о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", связанные с финансированием очередных местных выборов (№3712 и 3712-1).



Народные депутаты также рассмотрят законопроекты о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии" (№ 3199), о внесении изменений в Земельный кодекс относительно приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций (№ 3012);



В предлагаемой повестке - законопроекты о внесении изменений в некоторые законы относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) и о содействии занятости и расширении возможностей трудоустройства населения для преодоления негативных последствий карантина, установленного с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 3486 и № 3486-1)

