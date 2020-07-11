100 Spinning Dice обзор слота в онлайн-казино Джокер Вин
"Величайшее искусство жизни заключается в том, чтобы ставить поменьше, а выиграть побольше." - Сэмюэл Джонсон
В декабре 2019 года компания Spinomenal выпустила новинку в мире классических игровых автоматов. Эти слоты выполнены в лучших традициях симуляторов 90-ых: простые правила игры, незатейливый сюжет, тематика гэмблинга в оформлении (кости, драгоценные камни, звезды, семерки). Если вы давно ностальгируете по старым добрым игровым аппаратам с ручным спином и звоном монет при выигрыше – тогда игровой автомат 100 Spinning Dice подарит вам настоящее путешествие в прошлое. Прелесть такого приключения в том, что оно сможет принести весьма щедрые выигрыши! Ведь автомат просто кишит бонусными предложениями!
На сайте игрового казино Джокер Вин такой игровой автомат доступен в двух режимах: бесплатно и на реальные деньги. Первый режим доступен бесплатно и без регистрации для любого пользователя. Второй – требует определенных условий (вход в кабинет, взнос денег). Но и выплаты тут вполне реальные! Вы сможете вывести свой выигрыш в кэш уже сразу после завершения игровой сессии.
Дизайн слота 100 Spinning Dice
Оформление слота весьма традиционно: яркие разноцветные кости, семерки и звезды на главном экране и темная фоновая заставка на бэкграунде. Все главные кнопки весомо отличаются дизайном от других элементов на экране, так что вы точно не промахнетесь с нажатием. Дизайн интуитивный, потому даже новичок справится с навигацией.
Правила и механизм игры
Правила игры стандартные: задаете сумму ставки и нажимаете на «спин» - игра запущена! Технические характеристики слота игрового автомата:
- 5 барабанов и 4 ряда символов.
- От 10 до 100 активных линий выплат.
- Минимальная ставка – 0,10 кредита, максимальная – 1 кредит.
- Максимальный множитель – х2000.
- Есть автоигра.
- Есть фриспины.
- Есть Скаттер и Вайлд.
- Есть бонусная игра.
- Джекпота нет.
- Показатель RTP – 95,75% (высокий).
- Волатильность – средняя.
Wild – игорная семерка. Такой элемент дополнит собой любую комбинацию в игре, увеличив за нее выплату. Нет такой суперспособности только для Скаттера. Однако этот элемент также обладает весьма неплохими свойствами – за три таких символа можно получить самую крупную выплату в игре. К слову, Скаттер в игре – яркая желтая звезда.