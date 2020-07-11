100 Spinning Dice обзор слота в онлайн-казино Джокер Вин

"Величайшее искусство жизни заключается в том, чтобы ставить поменьше, а выиграть побольше." - Сэмюэл Джонсон



В декабре 2019 года компания Spinomenal выпустила новинку в мире классических игровых автоматов. Эти слоты выполнены в лучших традициях симуляторов 90-ых: простые правила игры, незатейливый сюжет, тематика гэмблинга в оформлении (кости, драгоценные камни, звезды, семерки). Если вы давно ностальгируете по старым добрым игровым аппаратам с ручным спином и звоном монет при выигрыше – тогда игровой автомат 100 Spinning Dice подарит вам настоящее путешествие в прошлое. Прелесть такого приключения в том, что оно сможет принести весьма щедрые выигрыши! Ведь автомат просто кишит бонусными предложениями!



На сайте игрового казино Джокер Вин такой игровой автомат доступен в двух режимах: бесплатно и на реальные деньги. Первый режим доступен бесплатно и без регистрации для любого пользователя. Второй – требует определенных условий (вход в кабинет, взнос денег). Но и выплаты тут вполне реальные! Вы сможете вывести свой выигрыш в кэш уже сразу после завершения игровой сессии.

Дизайн слота 100 Spinning Dice

Оформление слота весьма традиционно: яркие разноцветные кости, семерки и звезды на главном экране и темная фоновая заставка на бэкграунде. Все главные кнопки весомо отличаются дизайном от других элементов на экране, так что вы точно не промахнетесь с нажатием. Дизайн интуитивный, потому даже новичок справится с навигацией.

Правила и механизм игры

Правила игры стандартные: задаете сумму ставки и нажимаете на «спин» - игра запущена! Технические характеристики слота игрового автомата:

5 барабанов и 4 ряда символов.

От 10 до 100 активных линий выплат.

Минимальная ставка – 0,10 кредита, максимальная – 1 кредит.

Максимальный множитель – х2000.

Есть автоигра.

Есть фриспины.

Есть Скаттер и Вайлд.

Есть бонусная игра.

Джекпота нет.

Показатель RTP – 95,75% (высокий).

Волатильность – средняя.



Wild – игорная семерка. Такой элемент дополнит собой любую комбинацию в игре, увеличив за нее выплату. Нет такой суперспособности только для Скаттера. Однако этот элемент также обладает весьма неплохими свойствами – за три таких символа можно получить самую крупную выплату в игре. К слову, Скаттер в игре – яркая желтая звезда.