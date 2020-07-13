В Украине ввели сбор за вылет пассажиров

Верховная Рада внесла изменения в Воздушный кодекс, которыми вводится сбор за каждого пассажира, вылетающего из Украины. За соответствующий законопроект №2424 в понедельник, 13 июля, проголосовали 256 депутатов при минимально необходимых 226.



Документ принят во втором чтении и будет направлен на подпись президенту. Он предусматривает, что государственный сбор также будет взиматься за каждую тонну грузов, отправленного или прибывшего в украинские аэропорты.



Напомним, авторы законопроекта отмечали, что подобный сбор взимается в Испании, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, США, Китае, Австралии, Узбекистане.

