Парубий и носорог

Знамя борьбы за мову выпало из рук «Гетьмана», получившего страшные увечья из-за публикации его первомайского разговора с «тераном». Однако его (знамя) тут же подобрал подзабытый экс-спикер Парубий, и его клекот гордо раздавался из-под купола: «Буря, скоро грянет буря!». И пока похудевший пингвин робко прятал детоксицированное тело в семейной часовне, Андрей объявил великую войну за мову нации. Начали прямо сегодня. Под Раду приехали гуцулы, о чем радостно сообщил деятель фракции «ПЕС» из второго эшелона Николай Княжицкий.



Место раненного в… в общем, подбитого лидера тут же заняли его верные побратимы. Немного поясню, из-за чего кипиш. По версии пассажиров тонущего «крыголама» Roschen, в четверг или даже в пятницу Рада может совершить циничный акт надругательства над языковым, точнее, мовным законом. В роли насильника, продавшегося за гроши «русскому миру», выступает одиозный депутат Макс Бужанский. В брутальной форме он пытается подвергнуть остракизму закон про мову, который «в невероятных муках родил прошлый состав парламента, воюющий с Путиным на всех фронтах».



Все подробности можете узнать у Парубия, который не только присутствовал на родах, но и собственными руками перерезал пуповину, связывающую нас с «Московией». После принятия акта он лично дал по мягкому месту Ницой, заверещавшей на соловьиной мове. Так началось возрождение нации. Ренессанс быстрыми темпами шагал по стране, затрагивая все сферы жизни, особенно ресторанные меню.



Счастливые украинцы, окрыленные безвизом, почувствовали невероятное улучшение жизненных стандартов, и тут, с…ка, началась попытка кремлевского реванша.



Ребята, может случиться страшная катастрофа. Мало того, что меню 75 процентов населения хочет на двух языках. Так еще и начнется ползучее наступление «русского мира» в сфере образования, которая вот уже двадцать с чем-то лет находится в ведении касты «соросят». Гибридная агрессия налицо. Под угрозой национальная безопасность страны в лице Зеленского



Да, досадно и обидно, что путинские наймиты использовали запрещенные приемы политической борьбы. Но мы точно знаем – никакие переговоры Парубия с представителями кремлевской клики не способны нанести вред его цельному имиджу. Он как будто высечен из цельного куска кирпича

Чего хочет Бужанский, вещающий, вне всякого сомнения, от имени Путина, подавившего в кофейных стаканчиках восстание в Хабаровске? В своей жалкой, ничтожной бумажке приспешник темных сил предлагает продлить срок права получения образования на русском языке до 1 сентября 2023 года и отменить дискриминационную норму, предоставляющую привилегированный статус языкам национальных меньшинств, которые относятся к странам Европейского Союза. К чему это приведет?Ребята, может случиться страшная катастрофа. Мало того, что меню 75 процентов населения хочет на двух языках. Так еще и начнется ползучее наступление «русского мира» в сфере образования, которая вот уже двадцать с чем-то лет находится в ведении касты «соросят». Гибридная агрессия налицо. Под угрозой национальная безопасность страны в лице Зеленского. Но он этого как бы не замечает.Поэтому с четверга под Радой будет бушевать «мовный майдан». Гуцулы уже есть. Львовяне подтягиваются. Тернополь с нами. Ивано-Франковск на подходе. Вся нация консолидировалась в едином порыве и ждет выступления вождей. Эх, как не вовремя состоялась провокация ФСБ с кремлевской нейросетью, которая голосом Порошенко пожала руку «сатрапу». Понятное дело, что никто не верит в подобную «грубо сфальсифицированную тщательную компиляцию». Однако некоторые недалекие люди начинают подозревать непогрешимого Петра в деяниях прокремлевской направленности.Поэтому «мовный майдан» должен вернуть уверенность нации в своем капитане «крыголама». Парубий не подведет. Для нас нет более насущной проблемы, чем окончательное водружение мовы на алтарь нации. Не знаю, откуда взялся этот образ, однако буквально поперло именно в данном направлении. Смотрите: вся страна напряженно ждет выхода блокбастера Сенцова «Носорог», на которой государство отстегнуло практически «лям» баксов. Буквально забирали последнее изо рта членов Наблюдательного совета «Укрзализныци». Серега Лещенко голодает. Вставил себе линзы и теперь торгует своей почкой, чтобы приобрести очечник. Кстати, об очке… Хотя нет, не будем.Так вот, «Носорог». Как именно Сенцов распилит бюджет? Хватит ли хотя бы на трейлер? Какие сборы принесет это африканское животное в прокате и принесет ли вообще? Надо ли будет мобилизовать ветеранов АТО на просмотр фильма, чтобы хоть за бюджетные средства отбить бабки, вложенные из того же бюджета в возрождение национального кинематографа? Сумеет ли Пинчук пролоббировать получение Сенцовым какого-нибудь «каннского льва»? Или хотя бы грамоту на биеннале в Венеции, закрытом из-за карантина? Кучи вопросов возникают, поскольку мова – дело исключительно серьезное.У Зеленского появится уникальный шанс выступить перед целевой аудиторией на «мовном майдане». Он должен зажечь гуцулов идеей мовной идентичности. Это его исторический шанс отбить электорат у Петра Алексеевича. Мы все понимаем, что Львовская область – это локомотив возрождения национальной культуры. Именно там находятся истоки, питающие величайших людей современности в лице Парубия. Президент должен покаяться перед цветом нации, который сейчас зализывает раны, нанесенные спецоперацией ФСБ. Армия, мова, вира – вот что должно быть набито на брюшной полости президента. Следует признать, что «слуга народа» – это неудачный социальный эксперимент, провалившийся под натиском нашего «крыголама».Да, досадно и обидно, что путинские наймиты использовали запрещенные приемы политической борьбы. Но мы точно знаем – никакие переговоры Парубия с представителями кремлевской клики не способны нанести вред его цельному имиджу. Он как будто высечен из цельного куска кирпича. Ни одной лишней детали. Все очень органично, хоть снимай в фильме «Носорог». Между прочим, Парубий вполне бы мог сыграть роль носорога. Ему даже гримироваться не надо. Короче, все на «мовный майдан»! Поддержим тонущий «крыголам»!