Рада отправила на повторное первое чтение законопроект об отставке Сытника

Верховная Рада отправила в профильный комитет (по вопросам правоохранительной деятельности) на подготовку к повторному первому чтению законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро", который может быть еще одним из оснований для увольнения директора НАБУ с должности.



За законопроект №3133 о внесении изменений в некоторые законы о повышении эффективности противодействию коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах в первом чтении на внеочередном заседании парламента во вторник проголосовало 284 народных депутата.



Предложил отправить на доработку в комитет этот законопроект один из его авторов Дмитрий Лубинец (группа "За будущее").



Законопроект предлагает закрепить в законе о НАБУ положения, что одним из оснований освобождения директора НАБУ с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией.



Законопроект также предлагает исправить неточности в законах "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", "О прокуратуре", "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", "О Государственном бюро расследований", а также привести понятия, используемые в этих законах, в соответствие с положениями закона "О предотвращении коррупции".



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты на внеочередном заседании во вторник отклонили 13 альтернативных законопроектов.

