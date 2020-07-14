Маск за несколько часов лишился $44 млрд

Стоимость акций компании Tesla Inc. на момент закрытия торгов на Нью-йоркской фондовой бирже в понедельник, 13 июля, упала до $1497 за одну акцию с рекордных $1794, зафиксированных в первые часы после открытия торгов. Об этом сообщил телеканал CNBC.



В результате капитализация компании всего за несколько часов сократилась с $321 млрд до $277 млрд.



Предыдущий рост стоимости акций Tesla связан с публикацией отчета компании об росте продаж автомобилей во втором квартале: 90 650 вместо 72 000, которые прогнозировали биржевые аналитики.



Также спрос на акции подогревался слухами о скором включении Tesla в биржевой индекс S&P 500.



Акции Tesla 1 июня впервые превысили отметку в $1000, после чего за месяц их стоимость увеличилась на 70%. При этом ожидаемая биржевыми аналитиками средняя цена акций Tesla в 2020 году составляет $805.



По мнению аналитика инвестбанка Morgan Stanley Адама Джонаса, стоимость акций Tesla переоценена на 100%. "Чтобы оправдать текущую цену на акции, компании необходимо продать 4 млн автомобилей в год. Пока она продала только 500 000", - пояснил он в комментарии изданию Observer.

