В Киеве зафиксировали наибольшее число новых больных COVID-19 за все время пандемии

Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 147 больных.



Как сообщает городской голова Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, такой показатель является наибольшим за весь период пандемии.



Один человек умер.



На сегодня в столице уже 6497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.



Заболели:



- 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года



- 73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет



- 5 девочек от 1 года до 16 лет и 3 мальчика от 2 до 6 лет.



Заболели, в частности, и 6 медиков.



В больницы столицы были госпитализированы 29 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.



За минувшие сутки выздоровели 36 человек. Всего коронавирус преодолели 2160 жителей Киева.



Отмечается, что больше всего случаев заболевания выявили за прошедшие сутки в Шевченковском районе — 27. В Дарницком – 22. И в Деснянском районе — 21 случай.



За период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 126 человек. Самому старшему больному было 95 лет, младшему – 25. Всего – более 62% лиц, умерших от коронавируса, – люди старше 65 лет. Почти 24% больных умерли в возрасте 50-64 лет. Около 13% – тех, кому было до 49 лет. И менее 1% – пациентов в возрасте 18-29 лет. Большинство больных имели хронические заболевания. В основном это – гипертония, сахарный диабет и ожирение.



«Показатель тестирования в столице - сегодня самый высокий в Украине и составляет 111 тестов на 100 тысяч жителей. Только за последние сутки в столице совершили более 4700 тестов методом ПЦР и ИФА. За весь период в столице было сделано более 146 тысяч ПЦР-тестов. Их исследуют в "Киевском лабораторном центре МЗ Украины", в четырех коммунальных медучреждениях. А также - в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях», – говорится в сообщении.

