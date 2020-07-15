Верещук: местных выборов на оккупированных территориях не будет

Местные выборы на оккупированных территориях проводиться не будут. Об этом сегодня на брифинге под Верховной Радой заявила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, говоря о проекте постановления №3809, передает корреспондент УНН.



"Когда мы говорим о местных выборах, на временно оккупированных территориях (они - ред.) проводиться не будут. Мы за постановление (№3809 - ред.) проголосуем, и там будет четко все прописано", - прокомментировала она.



По ее мнению, было бы логично, если парламент сначала проголосовал бы за изменения в Избирательном кодексе и утвердил новые административные границы.



"Но у нас есть цейнтнот, у нас очень мало времени. И так бывает, как говорится, "черный лебедь", он когда-то прилетает, когда-то нет. Я считаю, что нам не надо пренебрегать этим делом. Сегодня стоят постановления, их три. Мы говорим о назначении местных выборов 25 октября текущего года. Мы говорим о районировании - там очень большие вопросы... Резкое сокращение районов привело к негативному беку из регионов... Третье постановление - это передача финансов из районов на места, в объединенные территориальные общины", - рассказала Верещук.



13 июля Верховная Рада должна была рассмотреть проект постановления №3809 о назначении местных выборов на 25 октября. Однако постановление было отозвано по требованию Президента Владимира Зеленского.



Спикер парламента Дмитрий Разумков пояснил, что постановление о назначении местных выборов не было проголосовано в связи с позицией комитета, который настаивает, что назначать выборы следует после окончательного утверждения изменений административных границ.

