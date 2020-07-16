Финал

Рада уходит на парламентские каникулы, которые могут быть в любой момент прерваны какой-нибудь внеочередной сессией. Обстановка в стране остается стабильно стремной. Начинается избирательная кампания. Местная. Это, кстати, было одной из основных интриг последней недели работы ВР. Решатся «зеленые» на выборы, которые стопроцентно продуют, или же перенесут их на неопределенный срок в связи с «бушующей эпидемией»? Таки решились. Ну, они сами выбрали свой конец.



Мне слабо верится в цифры опроса Фонда имени отца нынешнего спикера Разумкова и классической грантососной конторы «Демократические инициативы», которые дают слугам 34%. Это какие-то фантомные боли политического трупа. Благодаря Зеленскому «слуги» с упорством зомби залезли на электоральное поле «псов» Порошенко и маниакально сражаются за его избирателей. Финальная точка будет поставлена завтра, когда «зеленые» персонажи из китайской социальной сети «ТикТок» ожидаемо провалят законопроект Макса Бужанского. Он всего лишь предлагает отсрочить введение повальной украинизации в школе. Поставить русский язык в один ряд с венгерским и румынским.



Началась ожидаемая истерика «порохосестер» и «порохобратьев» под Радой. Даже автор мэма «Жму руку, спасибо большое» выступил перед участниками митинга. Рассказал о сговоре «слуг» с представителями «кремлевских сил» в лице «Оппозиционной платформы», пообещал бороться до последней капли крови начальника своего штаба Турчинова. Пожал присутствующим мовным активистам руки и убежал в своей неизменной черной маске. Понятное дело, в офисе Зеленского все обгадились от страха перед наступлением «великого Гетьмана».



Следующий итог политического сезона – фактический выход Киева из Минского процесса. Еще один «козырь» президентской партии в борьбе за голоса западного электората. Даже Петр Алексеевич не решился на такой шаг. А Зеленский решился. Он же обещал «просто закончить войну». Но за год планы поменялись, и теперь он по совету наших старших заокеанских партнеров решил быстро победить Россию

Говорят, что большая группа укуренных специалистов по пиару разрабатывает ребрендинг имиджа Зеленского. Якобы уже на День независимости в августе мы увидим «нового президента». Ага. Весь «ребрендинг» сведется к тому, что Зеленский станет буквально вылитым Порошенко и будет обращаться к платной массовке со словами «мои дорогие зеленые братья и зеленые сестры»

Ах, мы же пришли сшивать страну, вопрос мовы «не на часи», сделаем все, чтобы снять «раскалывающий страну» законопроект Бужанского с рассмотрения. Это личная инициатива спикера Разумкова. Безусловно, она будет провалена, и гуцулы могут спокойно возвращаться в свой затопленный ареал обитания.Подобная финальная точка очень красноречиво свидетельствует о предстоящем «успехе» партии Зеленского в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях. Там его на руках будут носить за защиту мовы, предварительно надев на голову резиновый сапог. Тотальная украинизация уже стала предвыборной «фишкой» президентской партии, с чем мы их и поздравляем. Поразительная преемственность власти получается.Следующий итог политического сезона – фактический выход Киева из Минского процесса. Еще один «козырь» президентской партии в борьбе за голоса западного электората. Даже Петр Алексеевич не решился на такой шаг. А Зеленский решился. Он же обещал «просто закончить войну». Но за год планы поменялись, и теперь он по совету наших старших заокеанских партнеров решил быстро победить Россию. Первый шаг уже сделан – никаких местных выборов в Донецкой и Луганской областях не будет. Помните заявления «главного переговорщика» Зеленского Андрея Ермака о проведении выборов на «оккупированных территориях» уже осенью этого года? У него же образовалась «отличная связка» с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Наметился прогресс в мирных переговорах, который быстро трансформировался в порошенковский лозунг «Геть вид Москвы!».Ермак сделал все возможное, чтобы сорвать Минский процесс. Сначала он «повысил уровень украинского представительства» в Трехсторонней контактной группе. В частности, в ТКГ включили упоротую на всю голову расистку Галину Третьякову, продолжающую возглавлять комитет ВР по социальной политике. Никто автора фразы «не надо плодить некачественных детей», естественно, не уволил. А зачем? Она же представляет Украину в переговорах с агрессором.Следующий шаг Ермака – имплементация «формулы Зеленского» вместо «формулы Штайнмайера». Мы не ищем легких путей, то есть попытаемся зайти через ж…пу. Попытались. Под удивленными взглядами немцев и французов.Заблудились и стали истошно орать про необходимость «усиления международных санкций против РФ». В стиле Петра Алексеевича. По итогу пришли к классической оруэлловской формуле «мир – это война», которую «зеленые» в пароксизме маразма и пропагандируют.Ребята, они с таким политическим багажом просто обречены на успех! Надо всячески поддерживать заложенную в «слугах» на уровне простаты тягу к самоуничтожению. Полномасштабная война с РФ до последнего – это именно то, за что люди голосовали в 2019 году!Да, специфика местных выборов заключается в том, что на выборах доминирует местная проблематика. Там полная ж...па с больницами, а там – с мостом. Однако благодаря «корабельным соснам», «беременности Мендель» и «некачественным детям» сформировался мощный, крайне «позитивный» бренд партии «СН» как профессионалов, все делающих через анус пятого президента Украины. Даже Виталий Кличко на их общем фоне выглядит чуть ли не титаном мысли. Тоже, кстати, феномен. Его могут переизбрать в очередной раз, поскольку рейтинг Виталика практически недосягаем для ближайших конкурентов. Да, Киев – поразительный город. Теперь его населяют удивительные люди, которым нравится жить под руководством человека, разговаривающего с асфальтом.Говорят, что большая группа укуренных специалистов по пиару разрабатывает ребрендинг имиджа Зеленского. Якобы уже на День независимости в августе мы увидим «нового президента». Ага. Весь «ребрендинг» сведется к тому, что Зеленский станет буквально вылитым Порошенко и будет обращаться к платной массовке со словами «мои дорогие зеленые братья и зеленые сестры». Аминь. Электоральное вскрытие будет осенью.