Кантата для танкера

Подъем танкера «Делфи» стал делом чести для Офиса президента. Да и для всей, с...ка, украинской нации. Задействованы новейшие технологии, которые и не снились строителям так называемого Крымского моста, существующего лишь в больном воображении режиссеров «Мосфильма». Короче, трос лопнул. Водолазы предупреждали, что не надо сильно тянуть, поскольку все может закончиться определенным фиаско. А тут сроки поджимают.





Одесские лидеры торжественно поклялись президенту Зеленскому, который в обратную сторону бинокля рассматривал телок на пляже, что, мол, не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. Аккурат к 20 июля сделаем все в лучшем виде. Если бы не местные выборы, то еще год танкер мог бы спокойно лежать около пляжа, потихоньку стравливая остатки то ли нефти, то ли дизеля, то ли керосина. Хрен поймешь, что туда понамешивали. Он же был флагманом подпольного наливного флота в Одессе. Очень серьезные люди владеют этим бизнесом. Под покровом ночи танкер барыжил неучтенными нефтепродуктами, которые продавались по нормальной цене. В прошлом году был особо сильный шторм, и бизнес накрылся на какой-то гребаной мели.



За восемь или девять месяцев к «Делфи» уже все привыкли. В принципе, особого урона окружающей среде он не наносил. А там трудно нанести ущерб, учитывая тот коктейль, который плавает у чистейших пляжей Одессы. Опять же немного нефти не помешает, ведь не зря же Черное море названо Черным. Есть в этом какой-то сакральный, местами даже чисто ментальный смысл.



Короче, трос лопнул. Но мало того, что он лопнул, эта скотина ржавая еще и утонула. Понятное дело, что инженерный гений нации находится на недосягаемой высоте. Один пацан из Житомира устроился работать на космическую компанию Илона Маска программистом. Потому там у Илона начались траблы со взрывами и прочими легкими недоделками. Следовательно, потенциал у нас есть.



Да мы бы этот гребаный танкер подняли со дна Марианской впадины. Привязали бы под днище кульки из «Сильпо», и всплыл бы, с...ка, как миленький. Брюхом кверху. Однако он, падло, полузатонул, а это совсем другой синус. Возможно, даже косинус. Канат, конечно, жалко. Но водолазы сами виноваты. Слушал их переговоры – хотя бы одно слово на мове! Сплошной, извините за выражение, мат. Особенно когда канат утонул. Нет, его найдут. Вне всякого сомнения. Он на балансе числится. В отличие от танкера, который уже давно списали и он по документам уже эстонский лесовоз, плавающий под флагом Белиза. Поэтому найдут. Даже если придется перерыть весь пляж на Ланжероне.



Проблема в том, что многие древние технологии, доставшиеся нам по наследству от тоталитарного Советского Союза, который преследовал прадедов и прабабушек нынешних «соросят», утеряны. Главная причина – неспешные темпы тотальной украинизации. Мовные квоты страшно медленно повышаются, и в результате стала исчезать горячая вода. Температура батарей в зимний период неуклонно понижается, и скоро они станут памятником забытой советской эпохи. Все один к одному.



Опять же возьмем мирный атом. До сих пор выдающиеся украинские лингвисты бьются над переводом словосочетания «расщепление атома». Проблема в том, что основой мовы нации являются слова четырнадцатого века и словарь выпуска 1914 года. А подлая Мария Кюри только в 1911 году соизволила открыть радий и полоний. Ее, конечно же, похоронили в закрытом свинцовом гробу, однако остроты проблемы перевода это не снимает.



В результате наша аграрная сверхдержава вынуждена немного пробуксовывать на технологическом фронте. Пока еще трудно правильно привязать канат, поскольку нет четкой инструкции на мове, где должна быть прописана последовательность действий и операций.



И потом не следует забывать о том, что агрессор не спит. Предстоит еще хорошенько разобраться: а так ли просто лопнул канат во время выполнения важнейшего задания партии «зеленых», правительства некоего Шмыгаля и нашего кормчего Зеленского? Нет ли здесь явной и практически стопроцентной попытки диверсии? Возможно, какая-та скотина подпилила канат, что привело к его преждевременному утоплению. Теперь фейковые кремлевские СМИ исходят на говно, описывая тему провала подъема танкера, который даже не утонул, а просто слегка покрылся водой. «Ооооо! – орут в их неправдивых медиа. – Канат лопнул и утонул!».



Но наша нация опять консолидировалась перед угрозой неминуемого сухопутного вторжения и отбила все попытки разных там бужанских предотвратить железную поступь мовы. Несмотря на субъективные трудности, нашедшие свое отражение в отдельных случаях повального дебилизма, процесс поднятия танкера идет полным ходом. Принято гениальное решение разрезать его к е…ням на части и перетащить куски на пляж канатом, который еще предстоит найти. Подключили нелегальных сборщиков металлолома, пообещавших справиться с заданием партии, правительства и лично Зеленского в кратчайшие сроки.



Приехала Ницой со словарем. Ждут, когда подтянется Фарион и другие эксперты в области ведения подводных работ повышенной сложности. Объявлен набор волонтеров. Партия «Европейская солидарность» Петра Алексеевича готовится провести серию митингов против попыток колонны сами знаете кого провести ревизию закона о языках. Сенцов ударными темпами завершает съемки фильма «Носорог» о жизни украинских подводников. Очень скоро танкер, ставший символом полового угнетения нации, исчезнет с горизонта событий Офиса президента. Не факт, что исчезнет полностью, но рубку, с...ка, точно спилят.

