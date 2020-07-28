Хроники коронавируса-1. Сестрам – по серьгам.

Евросоюз на своей волне. Опять раздает деньги под особые условия. Для своих аккумулирует 1,8 трлн. Евро, нам выделил традиционные 1,2 млрд. евро. Из них 600 млн. евро сразу и 600 млн. евро – под обещание очередных демократических преобразований. Так сказать, при условии выполнения домашнего задания. И на том спасибо. Главная фишка этой «раздачи слонов» – заявленная паритетность. Деньги получат все. Но в разных объемах.



Начнем с денег, которые должны достаться Украине. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. 23 июля Украина и ЕС официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи – кредит на сумму 1,2 млрд. евро. Половину средств Брюссель согласился перечислить сразу, для получения следующих 600 млн. евро Украина должна провести ряд реформ.



В частности, осуществить полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей и провести это мероприятие с международным участием. Учредить орган по вопросам добропорядочности и этики судей (хотя у нас такой, как мне кажется, уже есть).



Завершить аттестацию прокуроров на региональном уровне и начать процесс аттестации на местном уровне. А также завершить практику "коронавирусных конкурсов", при которой на должности высшего уровня назначали без отбора, и заполнить все "временно назначенные" вакансии по правилам.



Также правительство должно реформировать налоговую и таможенную администрацию, провести полноценный конкурсный отбор руководителей таможни и налоговой, а также структурные изменения в этих службах.



На этом реформы не заканчиваются. Дальше идут поручения исполнительной власти. Кабмин должен принять решение о ликвидации налоговой милиции. Взамен парламент голосует закон о создании нового политически независимого агентства для расследования экономических и финансовых преступлений с четкой компетенцией. И забрать эти функции у СБУ и Национальной полиции. Судя по всему, речь идет о Бюро финансовых расследований. Можно подумать, что там “брать” будут меньше, чем в СБУ или налоговой.



Минздрав должен передать все централизованные закупки лекарственных средств ГП "Медицинские закупки Украины" за исключением закупок, проводимых через специализированные международные закупочные организации. Таким образом европейцы недорого покупают у нас обязательство сохранить систему закупок через “международников”, которую не раз критиковали

По итогам договоренностей именно Италия вместе с Испанией станут крупнейшими бенефициарами пакета помощи. По подсчетам экспертов, в первые два года с начала действия фонда они получат гранты на сумму около 2,5% и 3,5% соответственно от их ВВП. Это миллиарды евро. Франция, Германия и Нидерланды могут рассчитывать на сумму меньше, чем 1% их ВВП

Еще одно требование – Минздрав должен передать все централизованные закупки лекарственных средств ГП "Медицинские закупки Украины" за исключением закупок, проводимых через специализированные международные закупочные организации. Таким образом европейцы недорого покупают у нас обязательство сохранить систему закупок через “международников”, которую не раз критиковали. И дать больше полномочий ГП "Медицинские закупки Украины", о конфликте которого с Минздравом известно со времени закупки большой партии защитных халатов.Много чего еще мы должны реформировать. Причем, как сказал премьер Денис Шмыгаль, условия должны быть выполнены на начало 2021 года. Хотя в Брюсселе считают, что Киев способен удовлетворить все требования уже к концу текущего года.Лично мне кажется, что оба срока для нас нереальны. Поэтому стоит рассматривать только один транш – в 600 млн. евро. На что его можно потратить? Вопрос, конечно, интересный с учетом общих печальных тенденций в украинской экономике. Падение сельского хозяйства с начала года 18,7%. Это очень много. Промышленность тоже падает – в июне 2020 года производство сократилось на 5,6% по сравнению с июнем 2019 года. В мае оно упало еще больше. А в целом за первое полугодие 2020 года падение промышленного производства составляет 8,3%.Даже в таких отраслях, которые не пострадали на первый взгляд от коронакризиса, например, в перерабатывающей промышленности (питаться же не перестали, – автор) и добывающей промышленности (разработке карьеров) падение составило соответственно 9,6% и 6,3%. процента.Плохо добывался в условиях пандемии уголь – падение на 22,6%. Еще хуже почему-то производился керамический кирпич – на 27,7%. Даже электричества за январь-июнь 2020 года было произведено на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Таких показателей не надо стесняться. Например, падение ВВП Великобритании в первом квартале на 2,2% стало худшим квартальным показателем с 1979 года. И Brexit их не выручил. Кстати, в мае Еврокомиссия злорадно спрогнозировала падение ВВП Великобритании на 8,3% в 2020 году. Так что худшее еще впереди.В Европе больше всего упадут экономики Италии и Испании – более чем на 9%. В таких более стабильных странах, как Австрия, Германия или Нидерланды, “падеж” составит ориентировочно 5,5-6,8%. В целом, по прогнозам Еврокомиссии, по итогам года экономика Европейского Союза потеряет 7,4%.Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В апреле в ЕС была принята экстренная программа спасения экономики объемом 540 млрд. евро. Она направлена на поддержку здравоохранения, борьбу с безработицей и кредитование малого и среднего бизнеса.Но этого оказалось недостаточно. Поэтому на прошлой неделе лидеры стран ЕС специально собрались на саммит в Брюсселе, чтобы дать немного денег нам и много себе любимым. Саммит стоит того, чтобы немного о нем посплетничать.Все было в лучших традициях европейской демократии. Над столицей Бельгии кружили полицейские вертолеты, несколько центральных улиц были перекрыты оградами с колючей проволокой. Десятки полицейских фургонов и грузовик-водомет дополняли пасторальную картинку.Участники высокой встречи (все в масках), на расстоянии 1,5 метра друг от друга, по одному лидеру от каждого из 27 государств ЕС, чтобы не создавать скученности, а также несколько сотрудников Евросовета, продезинфицировав все, что только можно, после трех дней препирательств согласовали крупнейший бюджетный и финансовый пакет в истории ЕС – упомянутые выше 1,8 трлн. евро.Из этого пакета 250 млрд. евро планируется выделить в виде кредитов, еще 500 млрд. – в виде грантов. Взятые в долг деньги собираются возвращать аж до 2058 года. Для того, чтобы получить средства на восстановление, каждой стране придется составлять свой план и представлять его на утверждение всего ЕС.Для молодых демократий (стран Восточной Европы) обязательным является соблюдение стандартов правового государства. Как ни упирались Венгрия и Польша, но им придется играть по общим правилам.Недовольными также остались наиболее пострадавшие от пандемии страны, в частности Италия и Испания. Они хотели получать деньги в виде грантов “здесь и сразу”. А оказалось, что придется продержаться на собственных запасах до середины 2021 года, когда поступят первые платежи от ЕС. Евросоюз – из тех, кто медленно загружается и так же неспешно едет. Отличительная черта европейской демократии.Франция ушла с саммита в глубоком непонимании, почему она должна стать донором, хотя считает себя такой же пострадавшей, как Италия с Испанией. Немцы привыкли, что после Второй мировой войны они платят за все “банкеты”, поэтому не сопротивлялись.Как бы там ни было, но по итогам договоренностей именно Италия вместе с Испанией станут крупнейшими бенефициарами пакета помощи. По подсчетам экспертов, в первые два года с начала действия фонда они получат гранты на сумму около 2,5% и 3,5% соответственно от их ВВП. Это миллиарды евро. Франция, Германия и Нидерланды могут рассчитывать на сумму меньше, чем 1% их ВВП. Украине, как дружественной к ЕС стране, дают, как уже сказано, 600 млн. евро сразу, и 600 млн. евро – при условии выполнения домашнего задания. И на том спасибо.