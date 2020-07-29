Иная реальность

Прикольно слышать стоны и плач «соросни», а также некоторых «аналитиков» и «политологов», вылупившихся из школ «юных лидеров», по поводу ухода Кучмы из ТКГ. Ах, какая была «глыба»! «Матерый дед», годами отстаивающий «территориальную целостность Украины». Или вот еще – «Зеленский понес тяжелую кадровую потерю». Протер экран. Однако бред остался. М-да… Стирание памяти проходит успешно.



В политической эволюции уверенно побеждают дебилы, которые вырождаются быстрыми темпами и поэтому вырываются вперед. Новое поколение дегенератов, выращенных в НГО Сороса, уже не помнят, за что боролись их генетические предшественники. Даже как-то обидно за Гонгадзе. Это же «прихвостни кровавого режима Кучмы обезглавили журналиста, посмевшего задать острый вопрос диктатору-«красному директору»! Я ничего не перепутал? По-моему, именно так на «Украинской правде» Алены Притулы характеризовался Данилыч. Представители первого поколения «соросни» устраивали акции в футболочках с силуэтом Гонгадзе, требовали сурово покарать Кучму. Или это все было в другой реальности?



Наверное, у нас здесь какой-то особый, с…ка, пространственно-временной континуум образовался. События одновременно происходят в двух реальностях: правильной и неправильной. А модераторами процесса являются «соросята». Кучму они полюбили, надо же.



Вообще, занятная получилась трансформация Даниловича. Он же пришел в качестве «спасителя» страны от хитросделанного националиста Кравчука.



Пинчук стал олигархом благодаря дочке Кучмы. Первый директор парламента Александр Волков возмущался: «Прихожу, значит, домой к Данилычу, а эта курва уже свои тапочки завела». «Киевстар» знаете? А был «Кучмостаром». Да, бежит время… В той реальности еще «Криворожсталь» была, которую Пинчук хотел сп… приватизировать во время восхождения перспективного «политика» Виктора Ющенко

Кто будет преемником? Вопрос чисто ритуальный, поскольку решения принимаются не в ТКГ. И не в Украине. Вот, к примеру, поставили Алексея Резникова временным главой. 25 июля 54-летний вице-премьер по реинтеграции устроил перфоманс на административной границе с Крымом: женился на телеведущей телеканала Пинчука, которая младше его на четверть столетия

Макароныч, которого, кстати, Зеленский прочит в преемники Кучмы на должности главы ТКГ, дошел до выпуска «облигаций Украины», которые его фонд выпускал на миллиарды долларов.Точно уже не помню этой истории. Просто в один банк Швейцарии как-то зашел чеченец и предъявил вексель на один миллиард долларов, обеспеченный всем движимым и недвижимым имуществом Украины. Это просто для иллюстрации. Многие помнят, как Кучма в своей предвыборной кампании обещал предоставить русскому языку статус второго государственного. Он первым понял, как можно разводить «тупое русскоязычное быдло». И читал по бумажке украинский текст, написанный русскими буквами с расставленными ударениями. Это глава его администрации Дмитрий Табачник придумал. Дедушка уже тогда был не Цицерон и вообще туп относительно языков. Однако хитер и злопамятен. Этого с головой хватило, чтобы создать олигархическую систему, которая существует до сих пор. Виктор Пинчук, Ринат Ахметов, Павел Лазаренко, Игорь Коломойский…. Его «дети».Пинчук стал олигархом благодаря дочке Кучмы. Первый директор парламента Александр Волков возмущался: «Прихожу, значит, домой к Данилычу, а эта курва уже свои тапочки завела». «Киевстар» знаете? А был «Кучмостаром». Да, бежит время… В той реальности еще «Криворожсталь» была, которую Пинчук хотел сп… приватизировать во время восхождения перспективного «политика» Виктора Ющенко. Только благодаря всеобщему стиранию памяти Леонид Данилович стал патриотом Украины. Очень комично воспринимается этот образ сегодня.Блин, а помните, как «директор» шел на второй президентский срок? Как ему выводили в оппоненты Петра Симоненко и Галичина плакала, но голосовала за Кучму, чтобы не прошел «коммуняка»? Выбирала между двумя членами КПСС. Забавное зрелище.После того, как наши будущие «стратегические партнеры» устроили «кассетный скандал» с привязкой Даниловича к конкретному убийству, тот едва досидел второй срок и фактически сдал власть кандидату от Госдепа Ющенко. Его зять стал крупным «меценатом» и другом Элтона Джона. Кучма превратился в манекен, который Пинчук таскал на свои «Ялтинские саммиты» по евроинтеграции.При Порошенко деда засунули в ТКГ, поскольку зятек хотел продемонстрировать демократам, которым продался до последних плавок, что он все контролирует. Никто не может точно сказать, что именно почти пять лет Кучма делал на заседаниях ТКГ. Как по мне, он вряд ли понимал происходящее и просто тупо ждал указаний: подписывать или не подписывать.Его уход вполне логичен, поскольку Виктор Пинчук почти завершил распродажу своих активов и готовится к переезду на ПМЖ в Лондон. Будет устраивать званые вечеринки с Элтоном Джоном в своем скромном особнячке, помогать бездомным зверушкам и выгуливать тестя по Пикадилли.Кто будет его преемником? Вопрос чисто ритуальный, поскольку решения принимаются не в ТКГ. И не в Украине. Вот, к примеру, поставили Алексея Резникова временным главой. 25 июля 54-летний вице-премьер по реинтеграции устроил перфоманс на административной границе с Крымом: женился на телеведущей телеканала Пинчука, которая младше его на четверть столетия. Я не ханжа, но мне не понятно: какой смысл он закладывал в сей акт? Что это вообще было? Переживаю за его здоровье. Все же жрать столько виагры в таком возрасте… Или вот, к примеру, Кравчук. Зеленский заявил, что это вероятная кандидатура. Оптимальный, конечно, вариант. Дедушка спит с пистолетом под подушкой. Уже во времена своего президентства страдал когнитивным диссонансом и диареей. А сейчас вообще ушел в астрал. Что изменит его приход? Риторический вопрос. Да, а вы же помните, что в ТКГ входит Галина Третьякова, автор концепции «некачественных детей»? Или же глава комитета Рады по иностранным делам, написавший серию статей о смещении Путина международным сообществом в 2015 году? Блестящий был прогноз, «порохоботы» орали от удовольствия. Но что-то пошло не так…