Почему Европе не следует поддерживать протесты в Белоруссии

В Белоруссии прошли президентские выборы. Их результаты были предсказуемыми. Александр Лукашенко, правящий страной последние 26 лет, снова одержал безоговорочную победу. По предварительным данным ЦИК Белоруссии, за Лукашенко проголосовало 80,23% населения (4,652 миллиона человек). На втором месте оказалась Светлана Тихановская, решившая баллотироваться в президенты после того, как ее муж попал в тюрьму. За нее проголосовало 9,9% граждан.

Сама Тихановская была вынуждена скрываться с вечера субботы после ареста девяти сотрудников ее избирательного штаба. В воскресенье она появилась на избирательном участке в окружении прессы и доверенных лиц. Как отметила ее пресс-секретарь Анна Красулина, это «самая надежная защита».



Несмотря на огромный разрыв в количестве голосов, нынешний триумф Лукашенко, похоже, стал самым мрачным за всю историю. Президента обвиняют в фальсификации результатов голосования, а протесты в Белоруссии не утихают с вечера воскресенья. Столкновения гражданского населения и правоохранительных органов зафиксированы примерно в 20 городах. В Минске полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона толпы. Столкновения продолжались всю ночь. СМИ сообщили о жертвах с обеих сторон.



Профессор Университета Альберты и эксперт по Белоруссии Дэвид Марплс заявил, что случившиеся в ночь с 9 на 10 августа протесты в Белоруссии — «самые масштабные из всех, какие он наблюдал в республике с момента прихода к власти Лукашенко в 1994 году».



Европейские лидеры не могли остаться в стороне от того, что происходит в Белоруссии. Они призвали Минск «признать и полностью соблюдать демократические стандарты», а также воздержаться от насилия и «уважать основные свободы, права человека, гражданские права, права национальных меньшинств и право на свободу слова». С этим совместным заявлением выступили президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа. Если Польша фактически объявила войну ЛГБТ-сообществу, а Литва проводит дискриминационную политику в отношении русского населения, обоснованы ли их претензии к Лукашенко?



Франция предпочитает не говорить о том, как жестко был подавлен протест «Желтых жилетов», хотя эти события были близки к началу гражданской войны. Но нет, теперь очередь Лукашенко. Сейчас, когда мир погряз в очередном экономическом кризисе, торговые связи с Россией находятся под пристальным вниманием. Лидеры Евросоюза ясно дают понять, что Лукашенко придется разорвать отношения с Россией, как они это сделали с Украиной.



Однако в конце прошлого века именно Лукашенко выступил с инициативой Договора о создании Союзного государства. Его положения подразумевали тесную интеграцию Белоруссии с Россией. Лукашенко видел себя главой этого Союза, но когда Владимир Путин вышел на политическую арену, то президент Белоруссии потерял надежду на это. В связи с этим личный интерес Лукашенко уменьшился.



Администрация Лукашенко погрязла в коррупции, но где гарантии того, что лидеры оппозиции не поддадутся искушению, если они придут к власти? Когда украинцы вышли протестовать против коррумпированного правительства Виктора Януковича, никто из них даже представить не мог, что Петр Порошенко станет еще более коррумпированным лидером. Они думали, что раз он богатый предприниматель, то он не поддастся этому искушению. Лукашенко сложно назвать демократическим лидером, и его правление не соответствует европейским ценностям. Но сколько раз эти ценности соблюдались в Украине после Майдана? Давление на журналистов, рост числа националистических организаций и серия убийств, как в Одессе весной 2014 года, произошли сразу после перехода к «демократическому» режиму.



Наконец, революция на Майдане вызвала раскол в обществе. На востоке Украины уже семь лет идет война, погибли тысячи мирных жителей.



Поддержав этот протест, сможет ли Европа гарантировать, что история не повторится? Опросы общественного мнения показывают, что Гомельская, Брестская и Гродненская области страны настроены на союзнические отношения с Россией. Они легко могут превратиться в очаги сепаратизма. В то время как украинский Донбасс находится относительно далеко от границ Евросоюза, Брест и Гродно расположены совсем рядом.



Конечно, демократические ценности важны, но Европа стала заложницей собственных идей. «Если бы она не поддержала протесты оппозиции, это расценили бы как предательство»,- отмечает обозреватель Bloomberg Андреас Клют.



«Если протесты приведут к перевороту, это, вероятно, втянет Путина в еще один раунд гибридной войны и геополитической эскалации, которая в конечном итоге покажет, насколько ЕС бессилен», — сказал он.



Невозможно все рассматривать через призму ценностей. Нужно реалистично смотреть на происходящее, иначе последствия будут катастрофическими. В любом случае Европа должна пройти серьезное испытание, которое так или иначе повлияет на будущее континента. Вопрос только в том, будут ли эти изменения положительными.

