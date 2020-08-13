Попаданец из будущего

Протестные акции в Беларуси должен возглавить Байден либо, на худой конец, Джордж Кент (куратор украинского направления в Госдепе). Есть еще Курт Волкер, но он недавно женился на грузинской журналистке и заново открывает для себя прелести семейной жизни. Без нормального лидера евробелорусам придется очень трудно. Необходим, знаете ли, символ борьбы. Типа Сени-пулявлоб. Харизматичный, обаятельный и абсолютно бесполезный.



Сходство Арсения с животным помогало миллионам украинцев стойко переносить тяготы майдана. У нас же майдан стоял полгода. Даже больше. Только в августе 2015 года удалось выковырять из палаток на Крещатике каких-то бомжей из Тернополя, а также освободить киевскую мэрию от представителей львовской интеллигенции, разрабатывавших «масштабный план трансформации нации». В действительности они круто бухали, но «трансформация» звучит более привлекательно и расово правильно.



Короче, четыре дня протестов – вообще не срок. Все еще впереди. На самом деле я жутко завидую нашим будущим побратимам по многослойному дну. Они только-только начинают учиться тому, как правильно и с максимальным эффектом уе…ся с разгона о кирпичную стену.



Им еще предстоит познать незабываемый вкус членства в НАТО и ЕС. Точнее, перспективы члена, но это, согласитесь, ненужные мелочи. Очень правильно, что белорусы начали забастовку на предприятиях. В ближайшем будущем они все равно будут закрыты. Понимаете, Европе не нужны тракторы, какие-то машины и прочая ерунда. Это все отрыжка «совка».



Чем быстрее вы поймете, что мова – эта вопрос национальной безопасности, тем скорее вы освободитесь от пут ненавистного режима. Меня лично пугает почти полное отсутствие белорусского языка в контексте массовых протестов. Ваши «Телеграм-каналы» русифицированы какими-то подонками. Поймите, все это проявление гибридной войны, которую развязал против вас Путин

Экономика страны скоро будет процветать, поскольку вы начнете получать кредиты МВФ и поймете суть развития и прогресса. Чем больше вы получаете кредитов, тем больше условий МВФ должны выполнить и это, с...ка, просто прекрасно! Добровольное погружение в кабалу Фонда сопровождается бурным ростом стартапов, проституции и легализации игорного бизнеса

Когда белорусы получат долгожданный безвиз, то смогут при наличии справки об отсутствии COVID влиться вместе с украинскими побратимами в большой дружелюбный европейский рынок. Бескрайние польские плантации клубники, благоустроенные итальянские и немецкие дома престарелых, стройки Англии нуждаются в белорусах, которые доказали свою приверженность идеалам демократии.Да, нашим побратимам после свержения режима Лукашенко, который держится исключительно на штыках бурятского спецназа, предстоит пройти большой и интересный путь Украины. Можете не волноваться: мы сделаем все возможное, чтобы вы оказались там же, где находимся и мы – первопроходцы «цветных революций».Уже сейчас надо думать над тем, как правильно реформировать сферу образования, которая в Беларуси в диком состоянии. Поймите, любой идиот может управлять государством. Для этого вообще не надо никакого образования. У нас, к примеру, министр юстиции – конченый шизофреник. Постоянно фоткается со своими ботинками и продает тюрьмы. А был еще один министр экологии, который открыто признавал, что он дебил. И это на сто процентов правда.Режим престарелого диктатора Лукашенко, который четверть века угнетал простых белорусов, без сомнения, рухнет, и на его развалинах буйным цветом расцвете дивный мир толерантных ценностей. Вы наконец-то правильно поймете свою историю, особенно в период «Второй мировой войны». Ведь на самом деле украинская дивизия СС «Галичина» вместе с белорусскими полицаями плечом к плечу сражалась со Сталиным и освобождала Освенцим. Это где-то в Сибири. В результате войну выиграли США и Англия, за что им благодарно все современное человечество. Именно белорусы вместе с древними шумерами изобрели клинопись, которая должна быть положена в основу нового языка РБ.Чем быстрее вы поймете, что мова – эта вопрос национальной безопасности, тем скорее вы освободитесь от пут ненавистного режима. Меня лично пугает почти полное отсутствие белорусского языка в контексте массовых протестов. Ваши «Телеграм-каналы» русифицированы какими-то подонками. Поймите, все это проявление гибридной войны, которую развязал против вас Путин. Не ведитесь на подобные провокации, учите мову и познавайте истинную историю великой Беларуси, которая намного древнее, чем Московия.Не бойтесь: пока вам эти откровения кажутся пугающим бредом шизофреника. Это нормально. Через несколько лет вы привыкните и перестанете обращать внимание не некоторые незначительные нестыковки во фрагментах действительности. Запомните: ваша главная идеологическая ценность – двухпартийный консенсус относительно военной поддержки независимой Беларуси в США. Придет время – и скоро, когда вы получите легендарные «Джавелины», сможете выполнить свое историческое предназначение. Подробности пока раскрывать не буду, чтобы не травмировать психику.Экономика страны скоро будет процветать, поскольку вы начнете получать кредиты МВФ и поймете суть развития и прогресса. Чем больше вы получаете кредитов, тем больше условий МВФ должны выполнить и это, с...ка, просто прекрасно! Добровольное погружение в кабалу Фонда сопровождается бурным ростом стартапов, проституции и легализации игорного бизнеса. Минск может стать Лас-Вегасом Восточной Европы. Казино, роскошные автомойки, мишленовские рестораны на базе кафе «Плакучая ива», состоятельные бизнесмены из Азербайджана и Турции – вот недалекое будущее европейской Беларуси. Не знаю, есть ли у вас порты, но поверьте – гиперлуп белорусы обязательно будут строить. Без него, с…ка, вообще никак. Борбуйск – Гомель. 1000 км в секунду. Еще станут, как грибы после дождя, расти транспортные хабы. Их никто не увидит, но деньги под это дело распилят за секунды.Белорусская денежная единица станет самой недооцененной мировой валютой по версии «Макдональдса». Как и украинская гривна. Потом поймете смысл данного пророчества.Прямо чувствую себя попаданцем из будущего. Столько еще надо рассказать моим белорусским друзьям из прошлого, что просто голова идет кругом. Возможно, продолжу, но помните: обязательно избирайте мэром Минска дебила. Так надо.