Методичка

На самом деле ничего сверхкритического для режима Лукашенко сегодня не происходит. Надо просто отделять информационную истерию от реального расклада. Это же психовойна с троллями, «телеграмами» и массовкой. Показали телевизионную картинку «миллиардов змагаров», которые вышли на улицы Минска, и тут же нагнетают страсти. «Все может закончиться по румынскому сценарию», «заводы в стране остановились», «диктатор скоро сбежит из страны».



Да, все серьезно. Это действительно майдан, и не надо стесняться называть вещи своими именами. Суть майдана заключается в оправдании переворота, то есть насильственной смены системы власти в «инфицированной» цветным вирусом стране. У нас тоже «триллионы» вышли на улицы. Потом куда-то рассосались. В основном уехали в Польшу на клубнику и вступили в партию «Евросолидарность» Петра Порошенко. Но на начальном этапе надо выводить людей на улицу для красивой телевизионной картинки. Это основа технологии виртуальной зачистки мозгов. Народ начинает сомневаться. Вроде бы и голосовал за Лукашенко, однако «деточек бьют», а им «виднее». Извилины стремительно распрямляются, количество серого вещества уменьшается. Мы это проходили. Два раза. Можем и в третий раз, но есть небольшие технические проблемы с размером очка Ермака. Не важно.



Так вот, играют серьезные игроки: США, Великобритания, Германия и Франция. Поэтому просто так не рассосется. Натасканные манипуляторы на ходу адаптируют все накопленные за три десятилетия наработки по развалу постсоветских стран. Но базовые алгоритмы сохраняются. Надо просто понимать, что делается и как с этим бороться.



Схема с «анижедетьми» сработала в очередной раз. Она всегда работает, независимо от степени отоваривания либералистической общественности. Это надо учитывать. Но организаторы столкнулись с двумя стратегическими проблемами: а) не удалось сформировать стационарную точку протестов (собственно «майдан»); б) почти полное отсутствие подготовленных спикеров «протестного движения». Поэтому пришлось импровизировать по ходу пьесы.



Сценарий на ходу меняют под венесуэльско-«оранжевый» вариант. Мадуро помните? Один в один. Тихановская выступает в роли Гуайдо. «Цивилизованный мир» только ее признает в качестве «национального лидера Беларуси». Важный момент. Даже отмороженные на всю голову аналитики Госдепа не рекомендуют признавать ее «законно избранным лидером»



«Сетевой майдан», когда десятки тысяч белорусов «еднаются» – вещь недолговечная. Поэтому необходимо еще резкое ухудшение экономической ситуации, что будет интерпретировано как «крах режима». Короче, все непросто. Но Мадуро выстоял, поскольку американцам не удалось расколоть силовиков. По Лукашенко вопрос открыт

Тихановскую, сбежавшую в Литву, быстро успокоили, накачали вкусными и полезными тонизирующими препаратами и сделали «общенациональным лидером». Смотрите, как все интересно складывается: человек, набравший менее 10 процентов голосов, уже становится «признанным ЕС общенациональным лидером». И наработка Лукашенко «ну как можно оспорить результаты выборов, когда за действующего президента голосует чуть ли не абсолютное большинство» уже не работает. Это, кстати, надо учитывать на будущее.Всего неделя понадобилась для дискредитации «полной и убедительной победы Бацьки». Создается качественная иллюзия того, что за Лукашенко «вообще никто не голосовал». Поэтому «победа на выборах Тихановской» не воспринимается как полный бред. Она уже выступает из литовского подвала с программными речами.Сценарий на ходу меняют под венесуэльско-«оранжевый» вариант. Мадуро помните? Один в один. Тихановская выступает в роли Гуайдо. «Цивилизованный мир» только ее признает в качестве «национального лидера Беларуси». Важный момент. Даже отмороженные на всю голову аналитики Госдепа не рекомендуют признавать ее «законно избранным лидером». Для легитимизации «литовского лидера» используют схему «третьего тура», апробированную на Украине. Во втором туре у нас победил Янукович. С довольно убедительным отрывом. Но тут начался «оранжевый» майдан под лозунгом «у нас украли победу». Под прессингом «европейской общественности» Верховный суд назначил не предусмотренный в законодательстве «третий тур». Общество разогрели, Януковича превратили в «вора», и вот Ющенко легко побеждает в третьем туре.Проблема, повторюсь, в том, что слишком мало набрала Тихановская. Поэтому она стала «национальным лидером». Ей «поручена» миссия формирования «временного правительства национального единства». Как в Венесуэле. При этом Лукашенко должен уехать из страны, поскольку он вообще не вписывается в реализуемый сценарий.Сейчас форсированными темпами накачивается политическая кукла Тихановской. Как Ющенко накачивали. Она совершит турне по Европе. Возможно, выступит на митинге в Киеве. Этот кейс, как говорят наши геи-«соросята», давно отработан. Дальше «триумфальное возвращение на родину», «многомиллионный митинг» и «светлое будущее».Что делать? Буду откровенным: новейшие технологии нейтрализации «цветных революций» Лукашенко не по силам. Этим надо было заниматься давно и не сводить все к категории «всем вломить, и они разбегутся». Да, такой подход работает, но только при условии комплекса неотложных мер по канализации протестных настроений по системе «дренажных каналов». Грубо говоря, нужна «политическая канализация».«Голос Москвы» знаете? Лошадь эту… Собчак? Вот, о том и речь. Бацька же тупо всех трамбовал четверть века, поэтому почти полностью про…л новое поколение.Силовое подавление может на некоторое время стабилизировать ситуацию. Но в данном случае время работает против Лукашенко. Будет международная блокада. Вкупе с последствиями забастовки она ухудшит экономическую ситуацию в республике. Концепция «стабильного заповедника» станет давать очень существенные сбои. Короче, через некоторое время опять надо будет проводить жесткие «стабилизационные мероприятия».Ахиллесовой пятой белорусского майдана является отсутствие «говорящих голов». Массовку надо постоянно накачивать для длительного противостояния. Есть такое понятие, как «медовый месяц массовок». Это три-четыре недели. Затем инструмент резко теряет эффективность. Совсем другое дело, если каждый день массу будут заводить «лидеры». Обязательно с концертами, молитвами и пением гимна. Тогда можно полгода фестивалить.Поэтому принципиальным вопросом является возвращение в Беларусь всей «политической эмиграции». Для создания «сетевых интеллектуальных центров агитации». Именно на этом этапе необходимо отформатировать протесты с абстрактно «антилукашенковских» в «правильные идеологические». Не знаю почему. Но так пишут в методичках Госдепа. Создается «окно возможностей» для системного навязывания «нового курса», который включает в себя: а) европейскую интеграцию; б) членство в НАТО; в) «самоидентификацию белорусской нации» – отказ от «советского наследия», декоммунизация, снос памятников тоталитарному прошлому, «возвращение к историческим истокам», культивирование России как «главного врага».«Сетевой майдан», когда десятки тысяч белорусов «еднаются» – вещь недолговечная. Поэтому необходимо еще резкое ухудшение экономической ситуации, что будет интерпретировано как «крах режима». Короче, все непросто. Но Мадуро выстоял, поскольку американцам не удалось расколоть силовиков. По Лукашенко вопрос открыт.