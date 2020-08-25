Здравствуй, школа? Коронавирусный квест

До 1 сентября остались считанные дни, а родители и учителя толком не знают, будут ли работать школы и в каком режиме. Одни говорят, что карантин уже не вернут. Другие не сомневаются, что через две недели учебного года будет первый скачок заболеваемости и всех снова отправят по домам. Ни Минздрав, ни Минобразования не могут четко сформулировать ответы на животрепещущие вопросы. Они кивают друг на друга, а директорам школ говорят: на ваше усмотрение.



У моей знакомой трое детей, старший – студент-первокурсник и двое школьников: Милана идет в первый класс, Матвей в третий. Если раньше еще за две недели до учебного года родители бегали по магазинам, собирая ребенка к 1 сентября, то в этом году даже форму покупать не стали. Милане подобрали универсальное платьице, а Матвею вместо костюма две пары брюк и рубашку. Зачем “упаковываться”, если школы, возможно, не будет.



Неизвестно даже, будет ли традиционная школьная линейка. Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что каждое учебное заведение может самостоятельно выбирать формат празднования начала учебного года. И тем самым директоров заставили нервничать и совещаться между собой: проводить линейку или не проводить?



Родителей уже не спрашивают, поскольку мнения разделились диаметрально противоположно и дискуссия может перерасти в конфликт. При этом со всех причастных уже собрали деньги на дезинфекторы, бумажные полотенца, прозрачный щиток для учителя и кучу всего необходимого в условиях пандемии. Это помимо обычных благотворительных взносов и ремонтов класса своими силами.



В детсаду, откуда выпускается Милана, официально запрещены мягкие игрушки, коврики с длинным ворсом и многоразовые полотенца. Но на этот запрет никто внимания не обращает, и детвора продолжается играться любимыми мишками и зайками.



Старший брат Миланы и Матвея Глеб окончил школу и поступил в университет. Школьный выпускной, несмотря на запрет, провели – в частном доме его одноклассницы. Дети были не все, но кто был не пожалел: повеселились на славу, встретили рассвет, никто не заболел.



Министерство здравоохранения на все наводящие вопрос хвастливо отвечает, что создало интерактивную карту, на которой можно посмотреть разделение страны на карантинные зоны. Но по этой карте непонятно, в каких районах с 1 сентября школы и вузы будут работать, а где их продолжат держать закрытыми на карантине. И как быть родителям, которым надо ходить на работу?

Учителя должны запретить своим воспитанникам объятия с другими детьми, особенно из чужих “пузырей”. А в своем вакууме, где контакт неизбежен, родителей учеников просят обучить отпрысков здороваться между собой ножками. Они могут подойти к товарищу и легонько боднуться носами обуви. Коронавирус будет побежден

Теперь Глеб должен приступить к студенческим будням. Но ответа от его вуза, когда же начнется учеба, до сих пор нет. И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет на заседании Союза ректоров вузов Украины сказал, что учеба в учреждениях высшего образования для старших курсов начнется с 1 сентября, для первокурсников бакалавриата и магистратуры – с 15 сентября. Но это всего лишь рекомендация, а вуз самостоятельно может принять решение о начале учебы с любой даты.Руководство его вуза пока не решило ничего окончательно, поскольку дата начала учебы зависит от того, к какой карантинной зоне относится регион, в котором находится вуз. В регионах красной зоны проводить учебный процесс нельзя, а зоны с начала августа меняются каждую пятницу.Скажем, сейчас в «красную» зону вошли Луцк, Тернополь, Кицманский район Черновицкой области и кто-то еще. В следующий раз может быть Днепр или Полтава. В еще одну пятницу Киев. Никто не гарантирован от нежданчиков. А как быть студентам, особенно приезжим?Учитывая непредсказуемость решений комиссии и тот факт, что принятый в пятницу вердикт будет вступать в силу с понедельника, многие даже эвакуироваться не успеют. Потому что в красных зонах обещают вновь ввести ограничения на работу транспорта. Поэтому первокурсников пока не свозят, просят подождать.Министерство здравоохранения на все наводящие вопрос хвастливо отвечает, что создало интерактивную карту, на которой можно посмотреть разделение страны на карантинные зоны. Но по этой карте непонятно, в каких районах с 1 сентября школы и вузы будут работать, а где их продолжат держать закрытыми на карантине. И как быть родителям, которым надо ходить на работу? Повторюсь, эти неясности – за неделю до начала учебного года.Но даже если учебный процесс начнется, выполнить все условия в зонах повышенной заболеваемости будет непросто. Главный санитарный врач Виктор Ляшко говорит, что в «оранжевой» зоне, например, учебные заведения будет запрещено посещать группами в количестве более 20 человек – это решение не касается детсадов, школ, а также учреждений внешкольного и специализированного художественного образования. Тогда кого касается?Между столами и партами обязательно должна быть социальная дистанция – не менее полутора метров. В школьных столовых запретят питание по принципу шведского стола. Почему? Неужели рассадка за столами для комплексных обедов обезопасит от инфекции?Также рекомендовано составить графики питания для разных классов, чтобы избежать скопления детей. А все работники школьных столовых должны работать в защитных масках и одноразовых перчатках. Против этого никто не возражает.А вот рекомендация учителя надевать на голову прозрачный защитный щиток, который позволяет передавать эмоции и не нарушает образовательный процесс, а также обеспечить социальное расстояние между партами, вызывает вопросы.Ладно, щиток. Родители скинутся. Но расстояние?! Как это реализовать практически в классе, где учится, например, Матвей? Школа в спальном районе пригорода Киева. Домов настроили уйму, просто каменные джунгли. Инфраструктура хромает. В классе 38 учеников. И это еще повезло. В соседней школе был рекорд – 44.Как в таких условиях раздвинуть парты на 1,5 метра для каждого ученика? Можно лишь поделить классы пополам и работать в две смены. Но учителя и родители против. Опять-таки нереально ограничить контакт детей между собой. Даже если не выпускать их из класса на переменке или запрещать перемещаться дальше туалета в углу коридора, на улице они все равно найдут друг друга и пообщаются.Родители тешат себя надеждой, что Киев, несмотря на высокий уровень заболеваемости, будет в «желтой» зоне, где ограничения не такие жесткие. Нужно заходить в школу (и не только) обязательно в маске. А вот нужно ли ее носить на уроке, это еще вопрос. В худшем случае тем преподавателям, которым не достанется прозрачный щиток на голову, придется вести урок в маске. Вы пробовали четко, ясно и громко высказываться в маске? Попробуйте. Это еще надо суметь.На последнем собрании, которое посетила мама Миланы и Матвея, им поведали о мечте наших “яйцеголовых” чиновников ввести так называемую систему “пузырей”. Говорят, это очень цивилизованно и по-европейски. Правило "пузыря" в школах подразумевает, что все классы будут обучаться отдельно друг от друга в так называемых "пузырьках", которые практически не пересекаются между собой. Ученики должны быть отделены друг от друга и общаться только со своей группой.К тому же детей будут обучать социальной дистанции. Каждый ученик должен уметь проделывать такой трюк: поднять руки вверх и описать вокруг себя воображаемый “пузырек”. Кто не сумел – не социализоровался.Также учителя должны запретить своим воспитанникам объятия с другими детьми, особенно из чужих “пузырей”. А в своем вакууме, где контакт неизбежен, родителей учеников просят обучить отпрысков здороваться между собой ножками. Они могут подойти к товарищу и легонько боднуться носами обуви. Коронавирус будет побежден.Знаете, мы пытались отработать с шестилетней Миланой и девятилетним Матвеем эти движения на пляже. Милана так и не сумела освоить ножное “здрасьте!”, расплакалась и побежала строить замки из песка с другими детьми без всякой дистанции. А Матвей, случайно промахнувшись, так пнул папу ногой в пах, что тот чуть не обучил сына плохому слову.Не знаю, как там в Европе, но мне больше по душе идея китайцев – нарядить детишек в шляпы-пропеллеры, диаметр лопастей которых составляет один метр. Как минимум это забавно. Как максимум психика ребенка не будет расшатана привычкой с раннего детства обрисовывать себя воображаемыми пузырями и пинать ногами друзей.При этом заметим, что диспансеризацию перед 1 сентября никто не отменял. Помимо масок, дезинфекторов и традиционной мзды, от родителей требуют обычные справки о здоровье учеников. При том, что лишний раз ходить в поликлинику у них желания нет. Как-никак, а именно в медучреждении шансы встретить коронавирус резко возрастают. Странно, что об этом тоже не подумали...