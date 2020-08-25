К вопросу об ингибиторах

С грустью констатирую, что Европа и США сливают белорусский майдан. Это стало понятно после того, как стеклянный катафалк с Навальным в уютной коме прибыл в легендарную клинику «Шарите». Там рожала радистка Кэт, и лечила страшные раны, нанесенные в больнице железнодорожников, Юлия Тимошенко. Кстати, искренне желаю ей выздоровления от коварного ковида. Наряду с «Рудольффиннерхауз» (Австрия) «Шарите» по праву считается кузницей политических кадров.



Если туда попал какой-нибудь оппозиционный политик, то можете не сомневаться: он покинет заведение признанным «лидером» с блестящей перспективой. Ингибиторы заполнили информационные ленты, и деревня Кафтанчиково прославилась на весь цивилизованный мир. На этом фоне даже батька с автоматом Калашникова отошел на второй план. Мне лично очень понравился этот сюжетный ход. Вспомнил события почти семилетней давности и Федоровича в туфлях из страусиной кожи. Короче, кроме Украины у беломайдана уже не осталось союзников. Сегодня на внеочередной сессии Рады какая-то мадам в вышиванке, оказавшаяся впоследствии Соломией Бобровской из «Голоса», очень убивалась на трибуне по «братам-сябрив» (ударение данная ТП делала на «и»). Наверное, это новая раса европейцев, выведенная в ходе двухнедельных протестов в Беларуси. Еще выступающая акцентировала внимание на «трупах жертв режима Лукашенко», которые выдаются родственникам в «наглухо заколоченных пластиковых мешках черного цвета». Буквально мороз по коже дерет. Страшные бесчинства. Распоясался батька.



Но, по ходу, сценарий «цветной революции» меняется буквально на глазах. Навальный в коме – это новая сакральная жертва, которая как бы должна разжечь огонь народного восстания во главе с Собчак. Так вижу происходящее.



Судя по таймингу нового сценария «цветной революции», в России должно «палахнуть» осенью, когда кома у жертвы отравления закончится, он придет в сознание и начнет писать в «Фейсбуке». Прямо-таки каноническое время для майдана. Осенне-зимний период



Молодежная тусовка из «азовцев» расположилась перед Офисом президента, а на Европейской площади, аккурат перед бывшим музеем Ленина собрались истинные порохоботы. Собственно развлекательное действо проходило на Софийской площади в стиле бразильского фестиваля с двигающимися платформами, проститутками, но без блек-джека

Могу, ясень пень, ошибаться. Но мое майданное чутье еще никогда не подводило. У Ющенко нашли диоксин, у Навального – какие-то ингибиторы, которые, как пишут в «Википедии», активно применяются при лечении слабоумия. Эх, Федоровичу бы их пропить в 2014 году. Да побольше, поскольку после регулярного омоложения плазмаферезом он реально стал дебилом.Судя по таймингу нового сценария «цветной революции», в России должно «палахнуть» осенью, когда кома у жертвы отравления закончится, он придет в сознание и начнет писать в «Фейсбуке». Прямо-таки каноническое время для майдана. Осенне-зимний период. Подробностей пока не знаю, поскольку нашим «соросятам» пока не подвезли новые методички из Госдепа. Они еще работают по старым, из двух пунктов: а) трансфер власти от Лукашенко к Тихановской; б) проведение новых, честных и абсолютно прозрачных выборов под контролем ЕС и США. Ну не только «соросята» по ним работают, но и Зеленский. Поэтому разница между «слугами народа» и «слугами Сороса» стирается напрочь.Пока Навальный стараниями французского маньяка «цветных революций» Бернара-Анри Леви превращается из «либералистической Спящей Царевны», лежащей в стеклянном гробу, в полноценного Ющенко образца 2004 года. Кто-то его непременно «поцелует», и он проснется. Украинские патриоты начинают напряженно следить за состоянием здоровья «будущего главы России». А это, вне всякого сомнения, очень четкий «маркер». Налицо синхронизация «революционных» процессов в Беларуси, Украине и РФ. Чтобы, значит, жахнуло по-взрослому. У нас, кстати, осенью таки состоится алко-путч под управлением Петра Алексеевича. Самый «надежный друг сябрив» в мире. Он уже анонсировал, что «зелень опадет осенью». Осталось решить ряд финансовых вопросов.Вы, наверное, отметили, что патриоты Украины на День независимости были распределены по отдельным лаунж-зонам. На Крещатике тусовались в основном ветераны АТО в новеньком, поскрипывающем камуфляже. Они бренчали боевыми наградами: «За взятие Краснодарского края», «5 лет победы в Иловайске», «Мастер по прыжкам без парашюта».Молодежная тусовка из «азовцев» расположилась перед Офисом президента, а на Европейской площади, аккурат перед бывшим музеем Ленина собрались истинные порохоботы. Собственно развлекательное действо проходило на Софийской площади в стиле бразильского фестиваля с двигающимися платформами, проститутками, но без блек-джека. Зато с Зеленским. Создавалось впечатление, что нет единства «патриотических сил». Это не так. Просто пока два источника будущего путча не сошлись в цене с Петром Алексеевичем. Они продемонстрировали ему свой «потенциал» и задрали цену. «Крыголам» торгуется за каждую сотку баксов. Думаю, скоро они ударят по рукам. И тогда действительно начнется феерия международного уровня.Зеленский чувствует некие тревожные вибрации. Поэтому пытается слегка подкупить электорат повышением заработной платы. Соответствующий проект закона был проголосован на внеочередной сессии. Теперь мы уверенно догоняем Гондурас, поскольку минималка установлена на уровне 5000 грн. Проголосовали. Следовательно, подорожает коммуналка и все остальное, а гривна упадет до отметки 30 за доллар нашего стратегического партнера. Это понятно. Но рейтинг «слуг народа» эта предвыборная подачка уже не спасет. Да и процесс, повторюсь, запущен. Впервые в истории должен состояться синхронный майдан сразу в трех странах. Очень сложный логистический проект. Однако за Украину я спокоен. Мы будем в авангарде.