Психозы недели. Крымский вопрос
Революционное решение: в ночь с 29 на 30 августа Украина снимает ограничение на пересечения границы с Крымом. Очень «своевременный» шаг – как раз основной курортный сезон заканчивается. Отдых «латентным сепаратистам» испорчен. А «бархатный сезон» не в счет. Это для узкого круга ценителей. Тех, кого не касается какая-никакая школьная учеба и местные выборы. И вот вопрос: почему границу с Крымом закрыли, а случаев COVID-19 в Украине меньше не стало? Неужели зря старались?
Честно говоря, никто из моих знакомых не понял, зачем на август месяц закрывали границу с Крымом. Какая была необходимость этого радикального шага украинского правительства? Причем сделанного внезапно, на заседании Кабмина 8 августа, в разгар, можно сказать, сезона и заставшего врасплох людей на КПП.
Вышло то, что мы умеем делать лучше всего – создавать проблемы своим гражданам. Классика жанра: неразбериха, жара, дети плачут, взрослые в шоке, машины, чемоданы, надувные круги, которые уже не пригодятся. И представители власти в лице пограничников и таможенников, которые ничего внятно сказать не могут. Им так приказали. Они выполняют.
Чего достигли в результате? В целом некоторому количеству наших сограждан создали временные непреодолимые трудности. Представьте, что это такое, по жаре, через всю страну, минуя “Большую стройку” и перекрытые магистрали, дотащиться до КПП с Крымом. Чтобы... выстоять очередь и повернуть назад.
Притом те, кто поедут месяцем позже (как и те, кто поехал неделей раньше до запрета), попадают лишь в обязательном порядке на двухнедельную самоизоляцию. Или, как вариант, на сдачу ПЦР-теста на COVID-19.
Если результат негативный, вас выпустят из самоизоляции раньше. Для контроля за этим всем нужно будет установить приложение “Дія”. При этом дети до 12 лет не должны проходить обсервацию. В общем, все, как было до ограничений 8 августа. И даже мягче, потому что процесс контроля за самоизоляцией более-менее отработали.
Общее число умерших с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией в Крыму составляет примерно три десятка человек с начала эпидемии. У нас столько умирает ежедневно. За сутки в Крыму фиксируется 50-60 новых случаев заражения. Практически всех заболевших в России, в отличие от Украины (опять же почитайте предыдущую статью), забирают в стационары
Но вернемся собственно к августовскому запрету. Интересно спросить: что было дальше? После принятия Кабмином этого решения? А дальше были рекордные скачки заболеваемости COVID-19 – около 2 тыс. случаев в сутки по всей Украине. Причем с момента закрытия границы с Крымом их стало больше, а не меньше.
В среднем в Киеве фиксировали 220 случаев в сутки, в Харьковской области примерно столько же, во Львовской и Одесской немного меньше. Но это потому, что диагностика и лечение коронавируса у нас так специфически поставлены, что попробуй еще получить направление на бесплатный тест. А о бесплатном лечении и вовсе говорить сложно. Мы об этом подробно писали. Повторяться не буду.
При этом общее число умерших с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией в Крыму составляет примерно три десятка человек с начала эпидемии. У нас столько умирает ежедневно. За сутки в Крыму фиксируется 50-60 новых случаев заражения. Практически всех заболевших в России, в отличие от Украины (опять же почитайте предыдущую статью), забирают в стационары.
Для этого в Крыму перепрофилировали несколько больниц в локальных населенных пунктах. Насколько я знаю, их принимают городская больница в Армянске (единственная в городе, что вызвало недовольство местных жителей, особенно беременных, которым приходится рожать в Джанкое). И две больницы в Симферополе. С расчетом, чтобы больные COVID-19 были изолированы от других пациентов.
Возникает вопрос: что в этой схеме не так и почему Украина настолько обеспокоилась угрозой обострения эпидемической ситуации из-за небольшого, по сравнению с Турцией, турпотока в Крым, что резко и внезапно закрыла границу?
Оказывается, есть глубокие сомнения, можно ли доверять официальным данным властей Крыма о заболеваемости. Встречный вопрос: а доверять данным властей Турции, что там почти никто не болеет, отчего государство находится в “зеленой” зоне, можно? Или тоже есть сомнения?
Слышала версию, что в Крым везут заразу из России, которая занимает четвертое место в мире по заболеваемости. Но ведь и Турцию открыли для русских с 10 августа. Как раз в тот момент, когда Кабмин Украины закрыл границу с Крымом. Никто почему-то не переживал, что зараза попадет к нашим гражданам от российских туристов в Турции. А вот насчет Крыма очень распереживались.
Сам собой напрашивается вопрос: а что это было на самом деле? Забота о здоровье украинцев? Политическое решение? Или пляжная конкуренция? Учитывая, что экономическая ситуация нестабильна и доходы подавляющего большинства населения упали, за каждого платежеспособного отдыхающего идет борьба
Читала и такие мнения о “тайно переболевшей армии”: “Нельзя доверять цифрам, которые публикуют в Крыму. В этой статистике отсутствуют некоторые показатели, российский Минздрав Крыма только на прошлой неделе начал учитывать и вносить в статистику людей с пневмонией. Правозащитники обращают внимание, что в официальную статистику не вносят правоохранителей и военнослужащих. Например, в Севастополе, где население плотное и в том числе много военных и их семей, случаи заболевания выявляются единичные”.
Ну ладно, не верим так не верим. Нескольким тысячам украинских семей, как правило, связанных с Крымом родственными или дружескими узами (другие бы и не решились туда ехать из-за необходимости проходить по возвращению обсервацию), поломали планы на отдых. На общем фоне пострадавших от карантина в масштабах планеты это почти не считается.
Но почему заболеваемость в результате не упала? Потому что туристы везут инфекцию из Турции, Хорватии и Черногории? А может, все дело в украинских курортах, где плотность масс на пляжах, в местах клубного отдыха, кафе и ресторанах такая, как в киевском метро в час пик?
И что-то никто не видел, чтобы на пляжах Киева, Одессы или Кириловки носили маски и соблюдали дистанцию. Почти так же, как на пляжах Ялты: никаких масок и, тем более, дезинфекторов. Отдыхающие все эти предосторожности игнорируют повсеместно – что в Украине, что в Турции, что в Крыму.
Поэтому сам собой напрашивается вопрос: а что это было на самом деле? Забота о здоровье украинцев? Политическое решение? Или пляжная конкуренция? Учитывая, что экономическая ситуация нестабильна и доходы подавляющего большинства населения упали, за каждого платежеспособного отдыхающего идет борьба.
Один из методов этой борьбы – перекрыть кислород конкурентам на неподконтрольной территории. Вопрос: зачем? Если мы так любим Крым и хотим его когда-нибудь вернуть, то зачем создавать проблемы украинским гражданам, которые не перерезали пуповину, соединяющую их с полуостровом? Это же они большей частью застряли на КПП в момент закрытия границы. Понимаю, что вопрос риторический. Но все же...