Психозы недели. Крымский вопрос

Революционное решение: в ночь с 29 на 30 августа Украина снимает ограничение на пересечения границы с Крымом. Очень «своевременный» шаг – как раз основной курортный сезон заканчивается. Отдых «латентным сепаратистам» испорчен. А «бархатный сезон» не в счет. Это для узкого круга ценителей. Тех, кого не касается какая-никакая школьная учеба и местные выборы. И вот вопрос: почему границу с Крымом закрыли, а случаев COVID-19 в Украине меньше не стало? Неужели зря старались?



Честно говоря, никто из моих знакомых не понял, зачем на август месяц закрывали границу с Крымом. Какая была необходимость этого радикального шага украинского правительства? Причем сделанного внезапно, на заседании Кабмина 8 августа, в разгар, можно сказать, сезона и заставшего врасплох людей на КПП.



Вышло то, что мы умеем делать лучше всего – создавать проблемы своим гражданам. Классика жанра: неразбериха, жара, дети плачут, взрослые в шоке, машины, чемоданы, надувные круги, которые уже не пригодятся. И представители власти в лице пограничников и таможенников, которые ничего внятно сказать не могут. Им так приказали. Они выполняют.



Чего достигли в результате? В целом некоторому количеству наших сограждан создали временные непреодолимые трудности. Представьте, что это такое, по жаре, через всю страну, минуя “Большую стройку” и перекрытые магистрали, дотащиться до КПП с Крымом. Чтобы... выстоять очередь и повернуть назад.



Притом те, кто поедут месяцем позже (как и те, кто поехал неделей раньше до запрета), попадают лишь в обязательном порядке на двухнедельную самоизоляцию. Или, как вариант, на сдачу ПЦР-теста на COVID-19.



Если результат негативный, вас выпустят из самоизоляции раньше. Для контроля за этим всем нужно будет установить приложение “Дія”. При этом дети до 12 лет не должны проходить обсервацию. В общем, все, как было до ограничений 8 августа. И даже мягче, потому что процесс контроля за самоизоляцией более-менее отработали.





Общее число умерших с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией в Крыму составляет примерно три десятка человек с начала эпидемии. У нас столько умирает ежедневно. За сутки в Крыму фиксируется 50-60 новых случаев заражения. Практически всех заболевших в России, в отличие от Украины (опять же почитайте предыдущую статью), забирают в стационары

Сам собой напрашивается вопрос: а что это было на самом деле? Забота о здоровье украинцев? Политическое решение? Или пляжная конкуренция? Учитывая, что экономическая ситуация нестабильна и доходы подавляющего большинства населения упали, за каждого платежеспособного отдыхающего идет борьба