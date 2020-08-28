Зайка моя

Расстрел автобуса с активистами организации «Патриоты – за жизнь» под Харьковом – обычное хулиганство. Ведь как дело было? Ребята из «Национального корпуса» ехали на шести бусиках по своим делам. Они всегда так ездят. Никакого злого умысла. Случайно встретили по дороге автобус с людьми Кивы. И такое чувство досады у них возникло, что пришлось остановить «кремлевских выродков», избить их ногами и битами, пострелять по окнам и «сепарам» из травматов.



А как иначе должны вести себя настоящие патриоты, которым не безразлична судьба Батькивщины? Внутренний враг поднимает голову, разрыв между «Оппозиционной платформой» и «Слугой народа» сократился до пяти процентов, стартовала предвыборная кампания в местные советы. Вот скажите, как в таких условиях не «пошалить»?



Полиция в лице Арсена Борисовича действовала блестяще. Буквально через несколько часов задержала два бусика с «шалунами». Их посадили на землю в рядок с руками, сложенными за головой. Фотку показали Авакову. Тот развеселился. Ну чисто зайчики! Такие милые, накачанные, пушистые. Невольно вспомнился афоризм нашего старшины: «солдат – это тот же ребенок, только с большим членом».



Рука сама потянулась к компу и привычно набила: «менты не люди». Потом, спохватившись, министр затер пост и начал писать про «зайчиков». Они похулиганили, однако виноваты «дяди», которые играются в политику.



Зеленский сразу же обратил внимание на крайне оперативную и слаженную работу МВД. Похвалил Арсена Борисовича. Типа десятки органов сражаются с экономической коррупцией, но кому-то же надо и с хулиганами сражаться! Нельзя допустить возврата «в лихие 90-е годы». Думал, что президент расскажет об аналогичном случае из своей жизни. Шел к киоску с шаурмой. Подошли гопники, попросили закурить



Приехавший в Киев заместитель государственного секретаря США Стивен Биган встретился с обладателем сгоревшей крыши Шабуниным. Стив долго тряс руку Витальке, обещал выделить транш МВФ на ремонт дома и передал личное сочувствие всего американского народа. По странному стечению обстоятельств вместе с Шабуниным на встрече была журналистка из программы «Схемы»

Очень быстро среагировал президент Владимир Зеленский. Более оперативно он реагировал только на сгоревшую крышу дома известного антикоррупционного активиста из пула посольства США Виталия Шабунина. Но то ведь не хулиганка, а совершенно экстраординарный случай, вызвавший обеспокоенность во всем цивилизованном мире. Послы США, Великобритании, Франции, Германии и почему-то Нидерландов выразили свою скорбь по дому Шабунина. Слезы возмущения катились по мужественной щеке исполняющей обязанности главы дипломатической миссии США Кристины Квин. Что я могу сказать?.. Даже Всемирный банк выпустил специальный релиз по поводу зверского покушения на жизнь человека, который пострадал на почве своей бескомпромиссной позиции. Но вернемся к нашим «зайчикам».Зеленский сразу же обратил внимание на крайне оперативную и слаженную работу МВД. Похвалил Арсена Борисовича. Типа десятки органов сражаются с экономической коррупцией, но кому-то же надо и с хулиганами сражаться! Нельзя допустить возврата «в лихие 90-е годы». Думал, что президент расскажет об аналогичном случае из своей жизни. Шел к киоску с шаурмой. Подошли гопники, попросили закурить. В результате пришлось играть на губной гармошке. Без рук. Могло быть такое? Вполне. Когда журналисты партийной газеты Петра Алексеевича «Солидарность» сожгли авто водителя программы «Схемы» (финансируется посольством США в Украине), президент рассказал про аналогичный случай. Типа однажды у него тоже сгорела машина, и он понимает те чувства, которые испытывает автолюбитель, глядя на обугленный остов своей «ласточки». Так трогательно…Какие чувства испытывает человек, которого пятеро бьют ногами и битами на земле, постреливая в корпус из травмата, Зеленский не стал раскрывать. Обычные разборки в стиле девяностых.Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий, как и Аваков, вообще не при делах. Но считает нужным наградить «зайчиков», которые «хулиганили» в правильном направлении. Это же «Оппоплатформа». С ними только так и нужно. Теперь сделаем «веселые» выводы из показательной расправы «зайчиков» над «Патриотами – за жизнь».Первый: мы уже потихоньку начали забывать, что боевики по улицам не просто с файерами бегают, а используются для физических акций устрашения. И нам напомнили. Чтобы запугать и показать, что те, кто не поддерживает каноническую модель патриотизма – с порванным флагом Кличко, войной с Россией до победного конца, запретом «неправильной церкви» и, конечно же, тотальной украинизацией, вне защиты государства. Это легкая добыча для «заек». И ничего им за это не будет. Простая «хулиганка».Второй: создание «Оппозиционной платформой» своего силового подразделения, да еще из бывших боевиков «Национального корпуса», было воспринято Билецким очень болезненно. Пресловутая монополия на улицу. Шесть лет никто им вообще не противостоял. Все знали, к кому надо обращаться, когда дело доходит до уличной фазы. Это и политика, и бизнес. А тут появились конкуренты, которые ломают «рынок». Реакция последовала действительно в стиле 90-х.Третий: Арсен Борисович опять доказал свою незаменимость и оперативность. Не прошло и часа, как «зайчики сидят в рядок». Есть картинка, можно отчитаться об успехе «спецоперации». Прямо как в Луцке. Только на этот раз без участия Кирилла Тимошенко (заместитель главы Офиса президента по пиару и освобождению заложников).И напоследок: приехавший в Киев заместитель государственного секретаря США Стивен Биган встретился с обладателем сгоревшей крыши Шабуниным. Стив долго тряс руку Витальке, обещал выделить транш МВФ на ремонт дома и передал личное сочувствие всего американского народа. По странному стечению обстоятельств вместе с Шабуниным на встрече была журналистка из программы «Схемы». Именно ее возили на сгоревшем автомобиле. А стрельба и массовое избиение на трассе… Вообще никого не волнуют в Госдепе. Есть «неприкасаемые» и «расходный материал». В последнем случае за работу берутся «зайки».