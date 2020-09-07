Зеленский: Харьков должен стать украинской Кремниевой долиной

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что основной задачей, стоящей перед украинской властью является сделать Харьков столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT-технологий. "Харьков часто называют студенческой и научной столицей.

Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - написал Зеленский в своем официальном телеграмм-канале в воскресенье утром.



Президент Украины убежден в быстром и продуктивном развитии региона.



"В свое время Павел Тычина спрашивал: "Харьков, Харьков, где твое лицо?" Так вот, убежден - уже через несколько лет и без того симпатичное лицо Харьковщины будет еще умнее, еще более волевым и еще счастливее", - подытожил Зеленский.

