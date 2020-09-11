11 сентября: от «Аль-Каиды» до ИГИЛ

Трагедия 11 сентября стала первой в мировой истории «катастрофой в прямом эфире»: за ней несколько часов следили сотни миллионов людей во всех уголках планеты. Следующие 20 лет они наблюдали за тем, как теракты меняют мир. Борьба с терроризмом стала новой общемировой фишкой, а Соединенные Штаты негласно взяли на себя функцию избавителя планеты от этой «заразной болезни». Но болезнь трансформировалась: на место «Аль-Каиды» пришел ИГИЛ. И тут конкуренцию США составила Россия. В результате военной операции в Сирии об исламском государстве уже забыли...



Как пишут в умных книгах, терроризм – это агрессивные действия, насилие или угрозы насилием, направленные, как правило, против случайных людей, которые используются для достижения целей, в том числе политических.



Считается, что основоположниками политического терроризма были русские народовольцы, которые стреляли и бросали бомбы в царя и его окружение. Поначалу отношение к ним общества было крайне либеральным. Даже случайные жертвы, погибшие при взрывах бомб, направленных против чиновников, не меняли его.



Знаковый пример – Вера Засулич, которая 5 февраля 1878 года пришла на прием к петербургскому градоначальнику Федору Трепову, отдавшему приказ о порке политического заключенного за то, что тот не снял перед ним шапку, и тяжело ранила его двумя выстрелами из револьвера в живот. Была немедленно арестована, но на суде снискала симпатии присяжных заседателей: ее оправдали.



В итоге акт политического терроризма в Сараево привел к Первой мировой войне, в ходе которой погибло и пропало без вести 18 429 633 человека во всем мире. Также есть мнение, что развитие России пошло бы иначе и не было бы Октябрьской революции, если бы не убийство председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина 14 сентября 1911 года в Киеве. Кстати, покушение на него было совершено секретным сотрудником Охранного отделения Дмитрием Богровым. Это к вопросу о роли спецслужб в развитии терроризма.



Особенно популярными террористические движения стали в 1970-80-е годы. Тогда очень активно действовали ирландская ИРА, баскская ЭТА, итальянская леворадикальная группа «Красные бригады», палестинские смертники. Всего в мире осуществлялись несколько громких терактов в год.



Всего с 1970 года и по сей день насчитывается примерно 200 тысяч терактов разного масштаба, из которых 60% состоялись уже после 2001 года, когда США начали глобальное наступление на терроризм, прежде всего исламский. Кстати, именно религиозный, а не политический характер терроризма стал доминировать после трагедии 11 сентября.



11 сентября 2001 года группе из 19 террористов удалось захватить четыре внутренних пассажирских лайнера после вылета из аэропортов Бостона, Ньюарка и Вашингтона. Два лайнера, угнанных в Бостоне с разницей в 17 минут, направили в небоскребы Всемирного торгового центра (WTC) в Нью-Йорке. Самолет, захваченный после вылета из аэропорта Вашингтона, врезался в здание Министерства обороны США, разрушив западный фасад Пентагона

Прежде всего это террористические акты в Париже и его пригороде, которые произошли поздно вечером в пятницу, 13 ноября 2015 года. Почти одновременно были совершены несколько атак: взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале «Батаклан» (где около ста человек были захвачены в заложники). Жертвами теракта стали 130 погибших и более чем 350 раненых, из них 99 остались инвалидами

Как известно, 11 сентября 2001 года группе из 19 террористов удалось захватить четыре внутренних пассажирских лайнера после вылета из аэропортов Бостона, Ньюарка и Вашингтона. Два лайнера, угнанных в Бостоне с разницей в 17 минут, направили в небоскребы Всемирного торгового центра (WTC) в Нью-Йорке. Самолет, захваченный после вылета из аэропорта Вашингтона, врезался в здание Министерства обороны США, разрушив западный фасад Пентагона.Четвертый самолет захватили последним, и на борту уже знали, что произошло с другими лайнерами. Экипаж и пассажиры попытались вернуть управление самолетом, и пилот-террорист направил машину в землю. Точных данных о том, куда должен был врезаться четвертый рейс, нет. В 2004 году по итогам расследования было объявлено, что наиболее вероятной целью был Белый дом или здание Конгресса США в Вашингтоне. Но это всего лишь версия.В результате терактов погибли, не считая угонщиков, 2977 человек – в том числе пассажиры, члены экипажей угнанных самолетов и люди, находившиеся в разрушенных зданиях или вблизи них. А также более 400 сотрудников наземных служб. Травмы различной степени тяжести получили более 6000 человек.Прямой ущерб от терактов был оценен в $3,3 трлн. Иногда к этой цифре добавляют финансовые потери от последовавших войн в Афганистане и Ираке, а также возросшие затраты на безопасность – в совокупности более $5,5 трлн.Причем начало многолетней кампании в Афганистане и вторжение в Ирак в 2003 году с целью смещения режима Саддама Хусейна стали вовсе не главным последствием 11 сентября. Точно так же, как и усиление мер безопасности: устанавливать металлоискатели в аэропортах в США начали еще в 1973 году.На самом деле произошло кардинальное изменение внешней и внутренней политики США. Описанный в предыдущей статье позорный провал американских спецслужб, не сумевших предотвратить теракты, которые готовились свыше пяти лет, хотя в их распоряжении была вся необходимая информация, заставил власти США действовать, как они считали, на опережение.Если до сентября 2001 года возможность прослушивания спецслужбами телефонных звонков и чтение личной почты были исключительными мерами, которые официально применялись только к лицам, подозреваемым в преступлении, то сейчас даже при работе волонтером любой гражданин (или не гражданин) США обязан подписать разрешение на чтение личной электронной почты.Под контролем находятся интернет, телефоны и личная жизнь не только американских граждан, но и граждан и даже лидеров стран по всему миру. Тотальный контроль установлен над финансовыми транзакциями, чтобы предотвратить перечисление денег в пользу террористических группировок.Но любое действие рождает противодействие. Не случайно говорят, что Patriot Act породил Эдварда Сноудена. А зацикленность на борьбе именно с исламским терроризмом приводит к трагедиям, подобным стрельбе в Эль-Пасо в 2019 году. Тогда 21-летний белый стрелок без видимых причин расстрелял посетителей супермаркета из-за расистских и антииммигрантских взглядов. Погибло два десятка прохожих.Из тех же побуждений норвежец Андерс Беринг Брейвик убил в один день в Осло и на острове Утойя 22 июля 2011 года 77 человек и ранил 319. И теперь, проживая в уютной камере, пишет философские трактаты. Можно также вспомнить Брентона Тарранта, который в марте 2019 года расстрелял 50 человек в мечетях в Новой Зеландии.Тем не менее исламский терроризм все еще остается самым изобретательным и массовым. А “упавшее знамя” практически разгромленной «Аль-Каиды» после убийства Усамы бен Ладена подняли малоизвестные, частью даже анонимные лидеры нового движения – «Исламского государства», более известного как ИГИЛ. И снова спецслужбы потерпели фиаско – они не только не знали точно, кто стоит у руля организации, которая имела пять автономных центров управления, но и проморгали целый ряд терактов в Европе.Прежде всего это террористические акты в Париже и его пригороде, которые произошли поздно вечером в пятницу, 13 ноября 2015 года. Почти одновременно были совершены несколько атак: взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале «Батаклан» (где около ста человек были захвачены в заложники). Жертвами теракта стали 130 погибших и более чем 350 раненых, из них 99 остались инвалидами.Затем произошел террористический акт в Ницце – вечером 14 июля 2016 года 31-летний мусульманин Мохамед Лауэж-Булель на 19-тонном грузовике врезался в толпу людей, наблюдавших на Английской набережной за салютом в честь Дня взятия Бастилии. 86 человек погибли и 308 получили ранения. Нападавший был застрелен полицией.Перед этим в Брюсселе 22 марта 2016 года произошли взрывы в аэропорту и метрополитене на станции «Малбек»: 38 жертв и свыше 300 раненых. Наконец, первый крупный теракт в Германии за последние десятилетия был совершен в декабре 2016 года. Грузовик, за рулем которого находился гражданин Туниса Анис Амри, врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Ответственность за все эти события взяла на себя организация «Исламское государство».Примерно в то же время террористические атаки произошли в Турции. А 19 декабря 2016 года в Анкаре был убит чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Андрей Карлов.Трудно сказать, сколько бы еще крови пролилось в Европе и Штатах, если бы 30 сентября 2015 года, по просьбе сирийского правительства, Российская Федерация не вступила в гражданскую войну в Сирии, начав военную операцию в этой стране.Понятно, что Москва в первую очередь поддерживала дружественное ей правительство Башара Асада, позиционируя его как единственную законную силу в борьбе c ИГИЛ. Но “побочным продуктом” сирийской кампании стал разгром основных баз террористов и уничтожение их лидеров.В результате после Сирии в мире стало потише. А западная коалиция, которая с переменным успехом гонялась за отрядами “Исламского государства” с 2014 года, нехотя признала неопровержимый факт, что дело сделано. Очередной оплот кровавых проблем ликвидирован. Но никто не сомневается, что это ненадолго.