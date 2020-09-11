11 сентября: от «Аль-Каиды» до ИГИЛ
Трагедия 11 сентября стала первой в мировой истории «катастрофой в прямом эфире»: за ней несколько часов следили сотни миллионов людей во всех уголках планеты. Следующие 20 лет они наблюдали за тем, как теракты меняют мир. Борьба с терроризмом стала новой общемировой фишкой, а Соединенные Штаты негласно взяли на себя функцию избавителя планеты от этой «заразной болезни». Но болезнь трансформировалась: на место «Аль-Каиды» пришел ИГИЛ. И тут конкуренцию США составила Россия. В результате военной операции в Сирии об исламском государстве уже забыли...
Как пишут в умных книгах, терроризм – это агрессивные действия, насилие или угрозы насилием, направленные, как правило, против случайных людей, которые используются для достижения целей, в том числе политических.
Считается, что основоположниками политического терроризма были русские народовольцы, которые стреляли и бросали бомбы в царя и его окружение. Поначалу отношение к ним общества было крайне либеральным. Даже случайные жертвы, погибшие при взрывах бомб, направленных против чиновников, не меняли его.
Знаковый пример – Вера Засулич, которая 5 февраля 1878 года пришла на прием к петербургскому градоначальнику Федору Трепову, отдавшему приказ о порке политического заключенного за то, что тот не снял перед ним шапку, и тяжело ранила его двумя выстрелами из револьвера в живот. Была немедленно арестована, но на суде снискала симпатии присяжных заседателей: ее оправдали.
В итоге акт политического терроризма в Сараево привел к Первой мировой войне, в ходе которой погибло и пропало без вести 18 429 633 человека во всем мире. Также есть мнение, что развитие России пошло бы иначе и не было бы Октябрьской революции, если бы не убийство председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина 14 сентября 1911 года в Киеве. Кстати, покушение на него было совершено секретным сотрудником Охранного отделения Дмитрием Богровым. Это к вопросу о роли спецслужб в развитии терроризма.
Особенно популярными террористические движения стали в 1970-80-е годы. Тогда очень активно действовали ирландская ИРА, баскская ЭТА, итальянская леворадикальная группа «Красные бригады», палестинские смертники. Всего в мире осуществлялись несколько громких терактов в год.
Всего с 1970 года и по сей день насчитывается примерно 200 тысяч терактов разного масштаба, из которых 60% состоялись уже после 2001 года, когда США начали глобальное наступление на терроризм, прежде всего исламский. Кстати, именно религиозный, а не политический характер терроризма стал доминировать после трагедии 11 сентября.
11 сентября 2001 года группе из 19 террористов удалось захватить четыре внутренних пассажирских лайнера после вылета из аэропортов Бостона, Ньюарка и Вашингтона. Два лайнера, угнанных в Бостоне с разницей в 17 минут, направили в небоскребы Всемирного торгового центра (WTC) в Нью-Йорке. Самолет, захваченный после вылета из аэропорта Вашингтона, врезался в здание Министерства обороны США, разрушив западный фасад Пентагона
Как известно, 11 сентября 2001 года группе из 19 террористов удалось захватить четыре внутренних пассажирских лайнера после вылета из аэропортов Бостона, Ньюарка и Вашингтона. Два лайнера, угнанных в Бостоне с разницей в 17 минут, направили в небоскребы Всемирного торгового центра (WTC) в Нью-Йорке. Самолет, захваченный после вылета из аэропорта Вашингтона, врезался в здание Министерства обороны США, разрушив западный фасад Пентагона.
Четвертый самолет захватили последним, и на борту уже знали, что произошло с другими лайнерами. Экипаж и пассажиры попытались вернуть управление самолетом, и пилот-террорист направил машину в землю. Точных данных о том, куда должен был врезаться четвертый рейс, нет. В 2004 году по итогам расследования было объявлено, что наиболее вероятной целью был Белый дом или здание Конгресса США в Вашингтоне. Но это всего лишь версия.
В результате терактов погибли, не считая угонщиков, 2977 человек – в том числе пассажиры, члены экипажей угнанных самолетов и люди, находившиеся в разрушенных зданиях или вблизи них. А также более 400 сотрудников наземных служб. Травмы различной степени тяжести получили более 6000 человек.
Прямой ущерб от терактов был оценен в $3,3 трлн. Иногда к этой цифре добавляют финансовые потери от последовавших войн в Афганистане и Ираке, а также возросшие затраты на безопасность – в совокупности более $5,5 трлн.
Причем начало многолетней кампании в Афганистане и вторжение в Ирак в 2003 году с целью смещения режима Саддама Хусейна стали вовсе не главным последствием 11 сентября. Точно так же, как и усиление мер безопасности: устанавливать металлоискатели в аэропортах в США начали еще в 1973 году.
На самом деле произошло кардинальное изменение внешней и внутренней политики США. Описанный в предыдущей статье позорный провал американских спецслужб, не сумевших предотвратить теракты, которые готовились свыше пяти лет, хотя в их распоряжении была вся необходимая информация, заставил власти США действовать, как они считали, на опережение.
Если до сентября 2001 года возможность прослушивания спецслужбами телефонных звонков и чтение личной почты были исключительными мерами, которые официально применялись только к лицам, подозреваемым в преступлении, то сейчас даже при работе волонтером любой гражданин (или не гражданин) США обязан подписать разрешение на чтение личной электронной почты.
Под контролем находятся интернет, телефоны и личная жизнь не только американских граждан, но и граждан и даже лидеров стран по всему миру. Тотальный контроль установлен над финансовыми транзакциями, чтобы предотвратить перечисление денег в пользу террористических группировок.
Но любое действие рождает противодействие. Не случайно говорят, что Patriot Act породил Эдварда Сноудена. А зацикленность на борьбе именно с исламским терроризмом приводит к трагедиям, подобным стрельбе в Эль-Пасо в 2019 году. Тогда 21-летний белый стрелок без видимых причин расстрелял посетителей супермаркета из-за расистских и антииммигрантских взглядов. Погибло два десятка прохожих.
Из тех же побуждений норвежец Андерс Беринг Брейвик убил в один день в Осло и на острове Утойя 22 июля 2011 года 77 человек и ранил 319. И теперь, проживая в уютной камере, пишет философские трактаты. Можно также вспомнить Брентона Тарранта, который в марте 2019 года расстрелял 50 человек в мечетях в Новой Зеландии.
Прежде всего это террористические акты в Париже и его пригороде, которые произошли поздно вечером в пятницу, 13 ноября 2015 года. Почти одновременно были совершены несколько атак: взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале «Батаклан» (где около ста человек были захвачены в заложники). Жертвами теракта стали 130 погибших и более чем 350 раненых, из них 99 остались инвалидами
Тем не менее исламский терроризм все еще остается самым изобретательным и массовым. А “упавшее знамя” практически разгромленной «Аль-Каиды» после убийства Усамы бен Ладена подняли малоизвестные, частью даже анонимные лидеры нового движения – «Исламского государства», более известного как ИГИЛ. И снова спецслужбы потерпели фиаско – они не только не знали точно, кто стоит у руля организации, которая имела пять автономных центров управления, но и проморгали целый ряд терактов в Европе.
Прежде всего это террористические акты в Париже и его пригороде, которые произошли поздно вечером в пятницу, 13 ноября 2015 года. Почти одновременно были совершены несколько атак: взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале «Батаклан» (где около ста человек были захвачены в заложники). Жертвами теракта стали 130 погибших и более чем 350 раненых, из них 99 остались инвалидами.
Затем произошел террористический акт в Ницце – вечером 14 июля 2016 года 31-летний мусульманин Мохамед Лауэж-Булель на 19-тонном грузовике врезался в толпу людей, наблюдавших на Английской набережной за салютом в честь Дня взятия Бастилии. 86 человек погибли и 308 получили ранения. Нападавший был застрелен полицией.
Перед этим в Брюсселе 22 марта 2016 года произошли взрывы в аэропорту и метрополитене на станции «Малбек»: 38 жертв и свыше 300 раненых. Наконец, первый крупный теракт в Германии за последние десятилетия был совершен в декабре 2016 года. Грузовик, за рулем которого находился гражданин Туниса Анис Амри, врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Ответственность за все эти события взяла на себя организация «Исламское государство».
Примерно в то же время террористические атаки произошли в Турции. А 19 декабря 2016 года в Анкаре был убит чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Андрей Карлов.
Трудно сказать, сколько бы еще крови пролилось в Европе и Штатах, если бы 30 сентября 2015 года, по просьбе сирийского правительства, Российская Федерация не вступила в гражданскую войну в Сирии, начав военную операцию в этой стране.
Понятно, что Москва в первую очередь поддерживала дружественное ей правительство Башара Асада, позиционируя его как единственную законную силу в борьбе c ИГИЛ. Но “побочным продуктом” сирийской кампании стал разгром основных баз террористов и уничтожение их лидеров.
В результате после Сирии в мире стало потише. А западная коалиция, которая с переменным успехом гонялась за отрядами “Исламского государства” с 2014 года, нехотя признала неопровержимый факт, что дело сделано. Очередной оплот кровавых проблем ликвидирован. Но никто не сомневается, что это ненадолго.