Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе

"Формулу Штайнмайера" включат в закон об особом статусе Донбасса, сейчас обсуждается механизм, как это может работать с точки зрения права, заявил депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа", член политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу Андрей Костин.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019 года Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона до 31 декабря 2020 года. Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов прошли митинги противников такого решения Киева.



"Мы согласились на то, чтобы "формула Штайнмайера" была включена в закон про особый порядок местного самоуправления. Идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон вместе со включенной "формулой Штайнмайера" работал с точки зрения права", - сказал Костин в эфире телеканала "1+1".

