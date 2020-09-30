Гордость нации

Горжусь своей страной. Ну и собакой, естественно, которой у меня нет. Украина диктует свою непреклонную волю США и всему остальному мировому сообществу в лице того же Гондураса. Это именно мы научили Трампа и Байдена срачу в формате предвыборных дебатов. Одно удовольствие было наблюдать за двумя сцепившимися дедами, поливающими друг друга отборными выражениями. Прямо как у нас под постами насчет европейской интеграции и тотальной украинизации.



Горжусь своей страной. Ну и собакой, естественно, которой у меня нет. Украина диктует свою непреклонную волю США и всему остальному мировому сообществу в лице того же Гондураса. Это именно мы научили Трампа и Байдена срачу в формате предвыборных дебатов. Одно удовольствие было наблюдать за двумя сцепившимися дедами, поливающими друг друга отборными выражениями. Прямо как у нас под постами насчет европейской интеграции и тотальной украинизации.



Самое главное: тема великой Украины занимает все больше места в прекрасном предвыборном дискурсе мировой сверхдержавы. Да, именно жители Дарницкого района Киева оплачивали кокс и проституток сыну Байдена Хантеру. Когда его нос соприкасался с толстой полоской белого порошка, аккуратно выложенной на туалетной полочке в ночном клубе, тысячи киевлян испытывали чувство глубочайшего удовлетворения. Их деньги пошли на благое дело. Так же, как и сбережения жителей Сум, Чернигова и Черкасс, где тепловые электростанции день и ночь работают на семейство Байденов. Чтобы они себе ни в чем не отказывали. Естественно, есть в украинском финансировании кандидата в президенты США и российский след.



Порошенко вместе со своим другом Байденом придумали гениальную схему финансирования половых потребностей Хантера Байдена. Есть фирма «ТехНова», которой принадлежат ТЭЦ в Дарнице (Киев), Чернигове, Сумах и Черкассах. При Порошенко на эту великую проамериканскую энергогенерацию поставлялся дешевый контрабандный уголь из РФ, ДНР и ЛНР под видом дорогого «пенсильванского антрацита». На каждой тонне подельники «зарабатывали» по $35. Деньги поступали на счета компании Злочевского «Буризма», которая якобы поставляла на станции газ, затем отмывались в литовских банковских «прачечных» и порционно капали на личные счета Байдена-старшего и его младшенького.





Безусловно, вся нация болеет за Байдена, слабоумие которого олицетворяет наличие двухпартийного консенсуса в поддержку Украины. Правда, после того, как эти ребята устроили дебаты, многие в Офисе президента застрадали энурезом. А вдруг, несмотря на все расчеты аналитиков из дурдома, взятых на работу к Зеленскому, победит Трамп?

Американским «партнерам» выгодно превращение «зеленых» в ноль. Это делает их абсолютно управляемыми и готовыми к удовлетворению любой прихоти Госдепа. Вообще любой. Хотите базы в Харькове и Днепропетровске? Пожалуйста. Желаете полетать на конвертопланах? Вообще не вопрос! А хотите, мы нанесем «сокрушительный удар»?

В силу солидного возраста и маразма Джо тратил деньги на удобные памперсы и дорогие лекарства от сужения простаты. Все знают, что эта болезнь плохо влияет на мозговую деятельность. А Байдену необходимо быть в форме, поскольку он должен убедить темнокожих избирателей великой Америки в том, что только старина Джо способен ублажить их орально.А Хантер наслаждался жизнью по полной. Несложные расчеты показывают, что съем одной шлюхи обходился ему в десять тонн контрабандного угля для Дарницкой ТЭЦ. Не в курсе, какие там в Штатах расценки на услуги наших работниц Окружной. Исходим из $350. Историческое событие! Вот что значит глобализация и растущая мощь нашей нации. Мы фактически доросли до финансирования мировой сверхдержавы в лице ее элиты. Да, с небольшим участием российского угля, однако платят именно украинцы, а не «рабы Путина». Мы ведь свободные европейцы!Безусловно, вся нация болеет за Байдена, слабоумие которого олицетворяет наличие двухпартийного консенсуса в поддержку Украины. Правда, после того, как эти ребята устроили дебаты, многие в Офисе президента застрадали энурезом. А вдруг, несмотря на все расчеты аналитиков из дурдома, взятых на работу к Зеленскому, победит Трамп? Получится неудобное фиаско.Тем не менее, стиснув зубы и простату, Офис президента в полном составе топит за «старину Джо». Зеленский готов по примеру своего учителя и предшественника Порошенко стать лучшим другом Байдена. Он уже тренировочно мурчит перед зеркалом в туалете: «мне всегда приятно слышать твой войс, дорогой друже». При этом пресс-секретарша Мендель орально ставит ему английский язык. Тренирует произношение в традиционном полубеременном виде.Демократы США сегодня заинтересованы в продолжении конфликта на востоке, поэтому Офис президента Украины с готовностью выполняет их судьбоносные пожелания. Зеленский после истерики «соросят» и «порохоботов» мгновенно уволил Витольда Фокина из руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Именно с этого момента закончилась его клоунада с «миротворчеством». Только война до победного конца! Осталось лишь подождать инаугурации «друга Джо», и можно идти в наступление с чистой совестью и не очень чистыми памперсами.Что даст президенту и его партии новый имидж «боевых патриотов»? Прежде всего, ускоренными темпами будет похоронен их рейтинг. Немного свежей социологии: если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за партию «слуг» проголосовало бы 26% избирателей.Такие данные приводит Институт анализа и прогнозирования. 22% опрошенных поддерживают «Оппозиционную платформу» Бойко–Медведчука, 13,9% – «Е-солидарность» сывочолого гетьмана. Партия Тимошенко после продажи Ахметову успешно деградирует и набирает меньше 10 процентов.Уверен, что после циничного «слива» Фокина – подлой игры Ермака с целью отвлечь внимание от скандала с «вагнеровцами» – популярность «слуг» сравняется с показателями Тимошенко. Зеленский, который открыто поддерживает «порохоботов» и выступает за продолжение войны, – это политический приговор его партии. Не думаю, что у президента хватит интеллекта понять эту истину. Но это уже не имеет никакого значения. Разрушена имитация «мирного процесса». Поэтому начнется переток избирателей к другим политическим силам, в первую очередь в «Оппозиционную платформу». Почему? Элементарно. Мирный план, основанный на Минских соглашениях, предложил именно Медведчук. Зеленский это все «денонсировал». Лидер «Оппозиционной платформы» запустил межпарламентский диалог во имя мира, в котором приняли участие парламентарии всех стран «нормандской четверки»: Украины, России, Франции и Германии. Ермак пытается «скопипастить» идею межпарламентского диалога и выводит на арену своего кума Тищенко. Но это полная профанация. Вне всякого сомнения. Далее: при Медведчуке выполнялся пункт пятый Минских соглашений – обмен пленных. Вернулись домой более 1000 человек. При Зеленском… Понятно. Поэтому переток электората от «зелени» к «Платформе» наблюдается уже сегодня. Только в опросах, которые финансируются из узкого кармана Петра Алексеевича, его «порохоботская сила» занимает второе место в рейтинге партий. На самом деле это не так. «Зеленые» перешли Рубикон, и началась их стремительная деградация.Американским «партнерам» выгодно превращение «зеленых» в ноль. Это делает их абсолютно управляемыми и готовыми к удовлетворению любой прихоти Госдепа. Вообще любой. Хотите базы в Харькове и Днепропетровске? Пожалуйста. Желаете полетать на конвертопланах? Вообще не вопрос! А хотите, мы нанесем «сокрушительный удар»?Да, Украина реально великая страна. Вне всякого сомнения.