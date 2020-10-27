Опрос Зеленского повлиял на принципы равных возможностей на выборах - международные наблюдатели

Опрос “5 вопросов от Президента”, инициированный Президентом Владимиром Зеленским, предоставил несправедливое политическое превосходство и повлиял на принципы равных возможностей. Об этом заявил на брифинге во вторник заместитель председателя Международной миссии по наблюдению за выборами в Украине ENEMO Пьер Пейтье, передает корреспондент УНН.



“Один из важных аспектов, который хотелось бы отметить — это то, что Президент Зеленский сыграл активную роль в этой кампании, приняв участие в нескольких мероприятиях по продвижению кандидатов от партии „Слуга народа“. Кроме того, за несколько дней до выборов Президент объявил, что будет проведен опрос общественного мнения, который проводился перед зданием участков в день выборов”, — сказал петь.



По его словам, ENEMO отмечает, что этот опрос профинансировала партия “Слуга народа”, и он касался политических предложений, сформулированных самим Президентом.



“Это дало несправедливое политическое превосходство и повлияло на принципы равных возможностей”, — отметил заместитель главы миссии.



Также он подчеркнул, что многие люди, с которыми общались ENEMO в течение наблюдения, выразили обеспокоенность по поводу злоупотребления административными ресурсами и должностными полномочиями.

