В "Борисполе" мужчина пытался нелегально ввезти в Украину крупную партию iРhone 12

В аэропорту "Борисполь" обнаружили киевлянина, который нелегально пытался ввезти в Украину партию телефонов iPhone 12 стоимостью более 1 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.



"Служба безопасности Украины предупредила создание трафика нелегальной переправки в нашу страну через Международный аэропорт "Борисполь" высоколиквидной продукции известного мирового производителя", - сказано в сообщении.



Установлено, что житель столицы пытался наладить канал оптового ввоза из одной из стран Ближнего Востока мобильных телефонов без обязательного письменного декларирования и уплаты таможенных платежей. Контрабандный товар делец планировал переправлять своему сообщнику в Одессу для продажи через точки розничной торговли.



"Во время проверки багажа в аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили у фигуранта 29 телефонов Iphone 12, которые он пытался скрыть от таможенного контроля. Стоимость изъятого товара составляет более миллиона гривен", - добавляется в сообщении.



Сейчас продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности виновных лиц.

