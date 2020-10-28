«Н» – независимость

1 октября президент Владимир Зеленский в интервью китайскому информационному агентству с полуприличным названием выразил горячую надежду на «придание нового импульса украинско-китайскому диалогу». Президент независимой Украины жестко и недвусмысленно заявил, что необходимо срочно «восстановить динамику контактов» и «резко нарастить торговлю». Воспользовавшись случаем, Зеленский попросился с визитом в Поднебесную.



28 октября. Год, с...ка, тот же. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал инициатором прекрасного скандала, иллюстрирующего некоторое недопонимание между Офисом президента, МИДом, Госдепом и американским разведывательным сообществом. Оказывается, некоторые украинские структуры слишком буквально восприняли призыв президента к «восстановлению торговых связей с Пекином». Мы, конечно же, очень независимы и суверенны, но есть «стратегические партнеры» Киева в лице США и Великобритании, которые пришли в ярость.



Государственная служба специальной связи, по версии Кулебы, проявила преступную халатность и грубо нарушила действующее законодательство, заключив меморандум с фирмой «Хуавей». В чем именно Госспецсвязи нарушила законодательство, глава МИДа не уточнил. Зато в красках описал реакцию наших стратегических партеров, которые в поте лица трудятся над обеспечением кибербезопасности нации. Они были просто в ярости. Катались по полу и бросались айкосами в портрет ах какого человека. Вы понимаете, в чем коллизия? США с китайцами на ножах. Они фактически вступили в стадию прямого противостояния, как вдруг какие-то деятели из Украины закупают специальное компьютерное оборудование для безопасности систем правительственной связи у компании из Китая, которая находится под санкциями США!



В чем именно Госспецсвязи нарушила законодательство, глава МИДа не уточнил. Зато в красках описал реакцию наших стратегических партеров, которые в поте лица трудятся над обеспечением кибербезопасности нации. Они были просто в ярости. Катались по полу и бросались айкосами в портрет ах какого человека.

Действовали прямо и грубо: прислали бывшего главаря ЧВК Blackwater Эрика Принца. Чтобы он на месте решил проблему. Эрик решил: запугал кого надо, а в качестве пряника пообещал выкупить завод у китайцев. Сделку заблокировали.

Это вообще на голову не налазит! Нет, чтобы обратиться в посольство США и попросить соответствующее оборудование. Им бы сразу пошли навстречу. Нет ничего важнее, чем защищенность линий секретной связи, которой можно достичь только с помощью американского аппаратного обеспечения. Да, оно стоит раз в пять дороже, зато надежно, как обещание Ляшко Ахметову победить на округе в Черниговской области. Опять же кибербезопасность будет на высоте. Все переговоры автоматически записываются, анализируются по ключевым словам и отправляются на обработку в АНБ для выработки управленческих решений. Никто лучше не позаботится о защите национальных интересов Украины, чем США. На худой конец Великобритания.Поставка китайского оборудования украинской спецслужбе (а Госспецсвязи фактически таковой является) – открытый вызов Вашингтону. Весь ужас ситуации, повторюсь, Кулеба обрисовал в красках. Конечно, возникают определенные нюансы. К примеру, как быть с указанием президента наращивать торговлю с Китаем? Глава МИДа по этому поводу выразился очень тактично: «Никто никому не запрещает торговать с кем угодно... но есть определенный узкий перечень вопросов, где нужно учитывать широкий круг аргументов». Великолепно! Шикарная переделка фразы «узкий круг ограниченных людей». Причем все эти люди сидят в МИДе.Фактически Кулеба:А) стал инициатором публичного скандала, связанного с поставкой китайского оборудования украинской спецслужбе. Явно по прямому указанию посольства США, поскольку без «реприз» главы МИДа никакого бурления говн не произошло. Скорее всего, дело было так: американские спецслужбы получили информацию о заключении контракта с китайцами. По-тихому заблокировать поставки оборудования, которое не могут хакнуть в АНБ, не удалось. Офис президента отмораживается. Дернули Диму из МИДа и поручили ему озвучить информацию о позиции «партнеров по борьбе с кибербезопасностью»;Б) открыто назвал президента Зеленского лохом и дал понять, кто именно определяет внешнюю политику независимой страны. Он, Кулеба, вещающий от имени ах каких людей из Вашингтона. Цитирую: «проблемы можно было избежать в один клик, просто посоветовавшись с МИД». Сказочный дол...б! С каких это пор с Министерством иностранных дел надо согласовывать вопросы торговых поставок?В) в очередной раз подтвердил существование системы внешнего управления страной: «узкий перечень вопросов с широкими аргументами». Если Госдеп против закупки Украиной китайской спецтехники, то игнорировать это не может никто. Что такое заявление Зеленского по сравнению со стратегическими интересами США в регионе?Аналогичный случай произошел в прошлом году в Запорожье. Вячеслав Богуслаев, которого на выборах в Раду победил свадебный фотограф, утратил интерес к нации и продал предприятие «Мотор-Сич» китайской компании Skyrizon Aircraft. Все было на мази, но тут о сделке узнали наши стратегические партнеры. В МИДе тогда не было человека, разбирающегося в узком перечне вопросов. Поэтому действовали прямо и грубо: прислали бывшего главаря ЧВК Blackwater Эрика Принца. Чтобы он на месте решил проблему. Эрик решил: запугал кого надо, а в качестве пряника пообещал выкупить завод у китайцев. Сделку заблокировали. Понятное дело, никто не посягал на независимость Украины. Просто предприятие производит двигатели к самолетам, вертолетам и крылатым ракетам. И не в интересах США, чтобы подобные разработки попали к китайцам.Наличие Кулебы на посту главы МИДа позволяет избегать таких затратных шагов, как отправка в колонию специального уполномоченного сверхдержавы. Дима вещает прямо на месте от имени Госдепа и срывает планы Китая посягнуть на кибербезопасность нации.