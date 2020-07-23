Минздрав разработал условия посещения болельщиками матчей

Министерство здравоохранения разработало условия посещения болельщиками стадионов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.



"Есть постановления главного санврача относительно возможности и условий присутствия болельщиков на стадионе. Во-первых, наполненность должна быть не более 25%, соблюдение социальной дистанции при рассадке, стадионы должны быть обеспечены антисептиками, на входе должен быть термоскрининг",- сказал он.



Согласно тексту указанного постановления, обнародованному на сайте министерства, футбольные матчи проводятся в регионах, где не установлены дополнительные ограничения.



Помимо этого, футбольные клубы обязаны назначить ответственного за соблюдение противоэпидемических мер, обеспечить опрос на наличие симптомов коронавирусной болезни, температурный скрининг перед каждой тренировкой для участников и организаторов матча (не допускаются лица с температурой выше 37,2). Также клубы обязаны организовывать каждые 14 дней ПЦР-тестирование для команды, арбитров, видеоассистентов арбитража.



Во время матча расстояние между рабочими местами персонала должно быть не менее чем 1,5 м, выход команд на поле разделен во времени, без детей и рукопожатий. Пресс-конференция проводится виртуально или с журналистами при соблюдении всех противоэпидемических мер.



Запрещается работа фитнес-баров, спа-зон, услуг массажа (кроме спортивного разогрева) и централизованное питание на месте проведения матча.

