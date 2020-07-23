В ЦИКе заявили, что местные выборы будут проходить в сложных условиях

Местные выборы 25 октября будут проходить в сложных условиях, одной из причин является карантин в Украине. Однако, Центральная избирательная комиссия готовится к таким осложнениям. Об этом сообщил в ходе круглого стола член ЦИКа Андрей Гевко, передает корреспондент УНН.



"Подсчет голосов на участковых избирательных комиссиях, также установление результатов территориальными избирательными комиссиями - это все будет сложно. Это не будет просто, мы это понимаем и мы к этому готовимся. Если между всеми субъектами избирательного процесса будет установлен определенный уровень доверия, тогда будет проще провести эти выборы", - сказал Гевко.



По его словам, ЦИК будет настраивать всех субъектов избирательного процесса доверять друг другу.



"В сложных условиях они будут проходить (выборы - ред.), карантин уже продлен до 31 августа. В условиях карантина проводить выборы будет еще сложнее. Это связано с агитацией, которую будут проводить кандидаты... Это связано, непосредственно и с днем голосования и установлением результатов", - добавил Гевко.

