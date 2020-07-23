Убийце Джорда Флойда предъявили новые обвинения

В США прокуратура предъявила новые обвинения - в уклонении от уплаты налогов - уже бывшему офицеру полиции Дереку Шовину, которого винят в смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает NBC News.



"Дереку Шовину, бывшему полицейскому Миннеаполиса, которого обвиняют в гибели Джорджа Флойда, объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов", - говорится в сообщении.



По словам прокуроров, также подозрение в уклонении от уплаты налогов объявили его жене Келли Шовин, которая уже подала на развод.



Правоохранители обвиняют пару в том, что они, в частности, не подали свои налоговые декларации за 2016 2017 и 2018 годы. Также некоторые средства, которые пара получила в последние годы не были указаны как доходы. Общий налоговый долг Дерека и его жены составляет 37868 долларов США.

