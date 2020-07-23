В ЕС "зеленая" энергетика впервые обогнала ископаемое топливо

В Евросоюзе возобновляемые источники энергии впервые обогнали уголь, нефть и газ в сфере производства электроэнергии. Об этом накануне сообщил аналитический центр Ember.



Указано, что ветровая, солнечная, гидроэнергетика и биоэнергетика сгенерировали 40% электроэнергии в 27 государствах-членах в первой половине года, превысив ископаемое топливо в качестве источника, на долю которого пришлось 34%.



В результате выбросы углерода в энергетическом секторе Евросоюза сократились почти на четверть за первые шесть месяцев 2020 года.



Старший аналитик по энергетике в Ember Дэйв Джонс сказал, что это знаменует собой "символический момент" в переходе электроэнергетического сектора Европы. Он отметил, что девять лет назад ископаемое топливо производило вдвое больше электроэнергии в ЕС, чем возобновляемые источники.



В то время как спрос на электроэнергию в ЕС упал на 7% из-за COVID-19, выработка электроэнергии из возобновляемых источников выросла на 11%, в основном за счет новых ветровых и солнечных установок, которые производили рекордный 21% электроэнергии в Европе. В Дании 64% электричества было произведено от ветра и Солнца, 49% – в Ирландии и 42% – в Германии.



Между тем производство электричества из ископаемого топлива упало на 18%. Основной удар получил уголь с сокращением производства в каждой стране. В Португалии падение составило 95%, в Испании – 58%.



Эксперты уверены, что тенденция будет только набирать обороты. Однако для того чтобы достичь цели углеродной нейтральности к 2030 году этого недостаточно.



Ветровые и солнечные электростанции увеличили свои показатели, но не до достаточного уровня, который мы должны увидеть в 2020-х годах, – говорят авторы исследования.



Для того, чтобы ЕС успели за своим графиком необходимо развернуть в два-три раза больше ветровых станций в год, чем за последнее десятилетие.

